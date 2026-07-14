Se viene el Festival del Queso en Los Toldos: fechas y detalles de la séptima edición

Productores locales exhiben y venden quesos artesanales durante el Festival del Queso en Los Toldos, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Foto: Diario la cultura

Los Toldos volverá a convertirse en uno de los polos gastronómicos del noroeste bonaerense con la realización de la séptima edición del Festival del Queso, que se desarrollará los días 10 y 11 de octubre en el Paseo Maidaná, con acceso libre y gratuito.

El evento ya se posiciona como uno de los encuentros más relevantes de la región, al convocar a productores, emprendedores y visitantes que llegan desde distintos puntos para disfrutar de una propuesta que pone en valor la identidad productiva de General Viamonte.

A lo largo de los años, el festival logró consolidarse como una cita ineludible para quienes buscan conocer sabores regionales y tradiciones vinculadas a la industria láctea, con una convocatoria que crece edición tras edición.

Un recorrido por la tradición quesera local

Uno de los ejes principales volverá a ser la Ruta del Queso, una experiencia pensada para mostrar el trabajo de las queserías locales, desde los procesos de elaboración hasta la degustación de especialidades.

Productores locales exhiben y venden quesos artesanales durante el Festival del Queso en Los Toldos, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Foto: Diario la cultura

Entre los productos destacados se encuentra el queso Gouda, considerado emblemático de Los Toldos y con más de siete décadas de historia. Su producción está ligada a la influencia de inmigrantes europeos que introdujeron técnicas que marcaron el desarrollo de la actividad en la zona.

Gastronomía, producción y propuestas para toda la familia

Además del protagonismo de los lácteos, los visitantes podrán recorrer un amplio paseo con alimentos regionales, chacinados, conservas, licores, alfajores y otros productos elaborados por emprendimientos locales.

El evento también incluirá clases de cocina en vivo, degustaciones guiadas y demostraciones, junto con la presencia de food trucks que ampliarán la oferta gastronómica durante ambas jornadas.

Un motor para el turismo regional

El festival no solo tiene un valor cultural, sino también económico. La iniciativa busca fortalecer a los productores locales y potenciar el turismo gastronómico, generando movimiento en el comercio y los servicios del distrito.

En este sentido, la propuesta se consolida como una herramienta clave para promover el desarrollo regional, al visibilizar el trabajo de pequeñas y medianas unidades productivas.

Productores locales exhiben y venden quesos artesanales durante el Festival del Queso en Los Toldos, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Foto: Diario la cultura

Música, cultura y una experiencia completa

La programación se completará con espectáculos musicales y actividades artísticas, que aportarán un clima festivo pensado para el disfrute de toda la familia.

Con cada edición, el Festival del Queso reafirma su crecimiento y su impacto en la comunidad, combinando gastronomía, tradición y cultura en una experiencia que ya forma parte de la identidad local de Los Toldos.

Cómo llegar a Los Toldos desde CABA

Los Toldos se encuentra a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede acceder tanto en vehículo particular como en transporte público. En auto, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 7 hasta Junín y luego continuar por la Ruta Provincial 65, con un tiempo estimado de viaje de entre 3 y 4 horas.

También existen opciones en ómnibus desde la terminal de Retiro hacia ciudades cercanas como Junín o directamente a General Viamonte, con servicios regulares. Desde allí, el traslado hacia el centro de Los Toldos es breve y accesible.