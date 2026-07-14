La historia del Five o’clock tea: cómo nació la tradición más elegante de Inglaterra

La historia del té a las 17: cómo nació la tradición más elegante de Inglaterra Foto: Freepik

Hay costumbres que parecen haber existido desde siempre, como si formaran parte natural del paisaje de un país. En Inglaterra, una de ellas es el famoso té a las 17, una ceremonia asociada a porcelanas finas, scones, pequeños sándwiches, mermelada, crema y conversaciones pausadas. Sin embargo, detrás de esta tradición tan británica se esconde una historia mucho más curiosa: nació por una mezcla de hambre, hábitos aristocráticos, cambios sociales y la expansión del comercio del té.

Aunque hoy se lo conoce popularmente como “el té de las cinco”, su origen no fue exactamente una norma rígida marcada por el reloj, sino una práctica social que comenzó a instalarse en el siglo XIX, especialmente entre las clases altas de Inglaterra. Con el tiempo, esa pausa de media tarde se transformó en un símbolo nacional y en una postal reconocible en todo el mundo.

El té llegó a Inglaterra antes de convertirse en ritual

Para entender cómo nació el té a las 17, primero hay que mirar más atrás. El té no es originario de Inglaterra: su historia se remonta a China, donde se consumía desde hacía siglos antes de llegar a Europa. En el mundo occidental, empezó a ganar presencia gracias a las rutas comerciales marítimas y al interés de las potencias europeas por los productos asiáticos.

La historia del té a las 17: cómo nació la tradición más elegante de Inglaterra Foto: Freepik

En Inglaterra, el té comenzó a popularizarse durante el siglo XVII. Una figura clave fue Catalina de Braganza, princesa portuguesa que se casó con el rey Carlos II en 1662. Ella ya tenía el hábito de beber té y ayudó a introducirlo en la corte inglesa. Al principio, era un producto caro, exótico y reservado para sectores privilegiados. Beber té era, en cierto modo, una señal de distinción.

Con el paso de los años, el consumo se expandió. La Compañía Británica de las Indias Orientales tuvo un papel fundamental en el comercio del té, que dejó de ser una rareza para convertirse en una bebida cada vez más presente en la vida cotidiana británica. Pero todavía faltaba un paso para que naciera el famoso ritual de media tarde.

Anna de Bedford y el hambre que cambió la historia

La versión más aceptada sobre el origen del té a las 17 apunta a una mujer de la aristocracia: Anna Russell, duquesa de Bedford, dama de compañía de la reina Victoria. En la Inglaterra del siglo XIX, los horarios de comida eran muy distintos a los actuales. Muchas familias de clase alta desayunaban temprano y cenaban bastante tarde, a veces cerca de las 20 o 21. Entre una comida y otra, la espera podía hacerse demasiado larga.

La historia del té a las 17: cómo nació la tradición más elegante de Inglaterra Foto: Freepik

Según la tradición, la duquesa comenzó a sentir una especie de “vacío” o debilidad durante la tarde. Para combatirlo, pidió que le llevaran a su habitación una bandeja con té, pan, manteca y pequeños bocados. Lo que empezó como una solución privada al hambre terminó convirtiéndose en una costumbre social. Anna comenzó a invitar amigas a compartir esa pausa, y pronto el encuentro se volvió un momento esperado del día.

Así nació el afternoon tea, una práctica que se instaló con fuerza entre la aristocracia victoriana. No era simplemente tomar una bebida caliente: era una instancia de encuentro, conversación, etiqueta y exhibición de buenos modales. La vajilla, la presentación de los alimentos y la forma de servir el té formaban parte del encanto.

Por qué se lo asoció con las cinco de la tarde

Aunque el horario podía variar, la costumbre quedó vinculada a la media tarde, alrededor de las 17 horas, porque ese momento funcionaba como puente entre el almuerzo y la cena. En la práctica, el té de la tarde se servía generalmente entre las 16 y las 17, dependiendo de la casa, la agenda social y la época del año.

La expresión “té a las cinco” se volvió popular porque condensaba perfectamente la idea de una pausa elegante y ordenada. En una época en la que los rituales sociales tenían enorme importancia, respetar ciertos horarios y formas era parte de pertenecer a una clase determinada.

Scones, sandwiches y porcelana: el menú del afternoon tea

El té a las 17 no se hizo famoso solo por la bebida. Su identidad también se construyó alrededor de los acompañamientos. Entre los clásicos aparecen los scones con crema y mermelada, los sandwiches pequeños de pepino, huevo o salmón, las tortas, las masas dulces y los panes con manteca.

La historia del té a las 17: cómo nació la tradición más elegante de Inglaterra Foto: Freepik

La presentación era clave. Las mesas se preparaban con manteles, teteras, tazas de porcelana y bandejas de varios niveles. Todo tenía una función estética y social. En el período victoriano, recibir invitados para el té podía ser una oportunidad para mostrar refinamiento, buen gusto y posición económica.

También existían diferencias entre el afternoon tea y el high tea. Aunque muchas veces se confunden, no eran exactamente lo mismo. El afternoon tea estaba más vinculado a las clases altas y a una merienda elegante. El high tea, en cambio, se asociaba más a una comida sustanciosa de las clases trabajadoras, servida al final de la jornada laboral.

De costumbre aristocrática a símbolo nacional

Con el tiempo, el té dejó de ser una práctica exclusiva de la elite y se integró a la cultura británica de manera transversal. La bebida se volvió parte de la vida diaria y adoptó múltiples formas: desde el té rápido en casa hasta las experiencias de lujo en hoteles históricos de Londres.

Hoy, el té a las 17 funciona como una marca cultural de Inglaterra. Turistas de todo el mundo buscan vivir la experiencia del afternoon tea en salones tradicionales, mientras que muchas familias británicas conservan el hábito de tomar té durante el día, aunque no siempre con la ceremonia completa.

La tradición que sobrevivió al paso del tiempo

El encanto del té a las 17 está en que combina historia, sabor y ritual. Nació de una necesidad cotidiana, pero terminó convirtiéndose en una de las tradiciones más reconocidas de Inglaterra. Su fuerza no está solo en la taza de té, sino en lo que representa: una pausa, un encuentro y una forma de transformar lo simple en ceremonia.

Más de un siglo después, el ritual sigue vigente porque ofrece algo que parece cada vez más valioso: detenerse por unos minutos. En tiempos de velocidad, pantallas y agendas saturadas, el té a las 17 recuerda que incluso una costumbre nacida en los salones aristocráticos puede conservar una enseñanza universal: a veces, la historia también se escribe alrededor de una mesa, una tetera y una conversación.