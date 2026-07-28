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El pueblo bonaerense con aire rural que ofrece asado al horno de barro y menú libre abundante

Un pueblo rural bonaerense, poco conocido y con alma de campo, se convierte en el plan ideal para una escapada distinta: menú libre abundante, sabores caseros y tranquilidad absoluta, a solo unas horas de la ciudad y lejos del turismo masivo.

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En Villa Ruiz, el asado se hace en horno de barro.
En Villa Ruiz, el asado se hace en horno de barro. Foto: Wikimedia Commons
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A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo rural que parece detenido en el tiempo, donde el silencio se mezcla con el perfume de los eucaliptos, los caminos de tierra y una propuesta gastronómica que se volvió furor: menú libre de campo, abundante y sin apuros, en un entorno que invita a quedarse todo el día.

Se trata de Villa Ruiz, una joya escondida del partido de San Andrés de Giles, ideal para quienes buscan una escapada auténtica, lejos del turismo masivo y con ese encanto simple que solo los pueblos bonaerenses saben ofrecer.

Villa Ruiz: tradición, tranquilidad y sabor casero

Villa Ruiz nació alrededor del ferrocarril y hoy conserva ese aire rural que enamora apenas se llega. Calles tranquilas, casas bajas, gallinas cruzando el camino y vecinos que todavía se saludan por el nombre. No hay apuro, no hay bocinas ni multitudes: acá el tiempo se vive de otra forma.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

Pero en los últimos años, este pequeño pueblo ganó protagonismo gracias a sus restaurantes de campo con menú libre, una propuesta que combina gastronomía criolla, productos caseros y atención cálida, como si uno fuera parte de la familia.

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Menú libre de campo: una experiencia que va mucho más allá de comer

Quienes llegan a Villa Ruiz lo hacen, en gran parte, por su oferta gastronómica libre, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia. La experiencia comienza apenas uno se sienta a la mesa:

  • Picadas artesanales con fiambres, quesos y pan casero
  • Empanadas fritas y al horno, jugosas y recién hechas
  • Pastas caseras, guisos y carnes al horno de barro
  • Asado tradicional, vacío, pollo y chorizos
  • Postres clásicos como flan con dulce de leche, budín de pan o pastelitos

Todo servidos sin límite, con ese espíritu de campo que prioriza la abundancia y el disfrute sin reloj.

Muchos restaurantes ofrecen mesas al aire libre, bajo árboles centenarios, con vista a amplios parques verdes donde los chicos pueden jugar y los adultos relajarse.

El plan perfecto para un domingo distinto

Villa Ruiz es ideal para quienes buscan una escapada de día entero. El plan suele ser simple, pero perfecto:

Llegar al mediodía, disfrutar de un menú libre sin apuros, caminar por el pueblo, sacar fotos en la antigua estación de tren, sentarse a tomar mate bajo la sombra y dejar que la tarde pase sola.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

¿Por qué Villa Ruiz conquista a quienes lo visitan?

  • No está saturado de turismo
  • Mantiene su identidad de pueblo rural auténtico
  • Ofrece propuestas gastronómicas abundantes y caseras
  • Es accesible desde CABA y el Gran Buenos Aires
  • Ideal para desconectar del ruido urbano

A diferencia de otros destinos ya populares, Villa Ruiz todavía conserva esa sensación de “lugar descubierto”, algo cada vez más difícil de encontrar.

Cómo llegar a Villa Ruiz desde CABA

Villa Ruiz se encuentra a poco más de 120 km de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 7 y luego tomar accesos locales bien señalizados. El viaje es simple y pintoresco, ideal para empezar a respirar aire de campo desde el primer kilómetro.

Un secreto rural que vale la pena conocer

Si estás buscando un pueblo de Buenos Aires con menú libre, ambiente de campo y alma tranquila, Villa Ruiz es una elección que no decepciona. No tiene grandes hoteles ni centros comerciales, y justamente ahí está su magia: comer bien, caminar sin rumbo y volver a casa con la energía renovada.

Un destino perfecto para quienes creen que los mejores planes no siempre están en los lugares más famosos, sino en esos pueblos que todavía saben enamorar en silencio.

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