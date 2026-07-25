Asado gratis, historia y fiesta popular: el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

General Alvear celebra 157 años Foto: Instagram @airesdecultura

A poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, General Alvear se prepara para vivir uno de los fines de semana más convocantes del invierno bonaerense. El pueblo, ubicado en el corazón de la provincia, celebra sus 157 años con una agenda cargada de música, feria de artesanos, espectáculos, tradición criolla y un atractivo difícil de resistir: asado gratis para todos los visitantes.

Un aniversario con sabor a pueblo: asado gratis, música y feria artesanal

La celebración comenzó este viernes 24 de julio con el encendido del Fogón Criollo, una postal bien bonaerense que marca el inicio de los festejos por el aniversario de General Alvear. Durante todo el fin de semana, el predio del ferrocarril y distintos espacios de la ciudad serán escenario de actividades para vecinos y turistas, con una propuesta que combina identidad rural, gastronomía y espectáculos para toda la familia.

General Alvear celebra 157 años Foto: Instagram @airesdecultura

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 26 de julio al mediodía, cuando se reparta asado gratis en formato de sándwiches de carne preparados por asadores de la Agrupación Gauchos Peregrinos. La propuesta forma parte de una fiesta popular que busca reunir a miles de personas en torno a una de las tradiciones más fuertes de la provincia: el encuentro alrededor del fuego, la carne y la música.

La agenda incluye además una gran feria con alrededor de 150 artesanos locales y regionales, food trucks, juegos, parque de diversiones y shows musicales. El sábado habrá desfile cívico-militar y presentaciones de escuelas, ballets, talleres municipales y bandas, mientras que el domingo la fiesta continuará con espectáculos desde la mañana y un cierre musical a cargo de Amar Azul.

General Alvear: el pueblo del centro bonaerense que nació como Fortín Esperanza

Más allá del atractivo gastronómico, General Alvear guarda una historia profunda ligada a la expansión de los pueblos de la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX. Antes de llevar su nombre actual, la zona estuvo vinculada al Fortín Esperanza, creado por decreto el 29 de diciembre de 1853, en un contexto marcado por la necesidad de organizar y proteger el territorio rural.

General Alvear, provincia de Buenos Aires Foto: Google Maps.

El 28 de agosto de 1855, el gobierno bonaerense dispuso que en el lugar ocupado por el fortín se estableciera un pueblo llamado Pueblo de la Esperanza. Años más tarde, los pobladores solicitaron la regularización de la localidad y la creación de un nuevo partido con tierras provenientes de Saladillo y Tapalqué. Finalmente, el 22 de julio de 1869, el gobernador Emilio Castro promulgó la ley que creó el Partido de General Alvear.

El nombre rinde homenaje a Carlos María de Alvear, figura militar, política y diplomática de la historia argentina. En ese mismo año de 1869 se nombró la primera Comisión Municipal, se inauguró y bendijo la iglesia y fue designado Melitón Ruiz como primer juez de paz, un dato clave para entender el origen institucional de la comunidad.

Del ferrocarril a la vida rural: una identidad que resiste el paso del tiempo

La llegada del Ferrocarril del Sud en 1897 fue uno de los hechos que transformó para siempre la vida de General Alvear. Con los talleres, depósitos y la colonia ferroviaria, el pueblo empezó a recibir un movimiento inmigratorio que impulsó el crecimiento de la población y modificó su dinámica económica y social.

Ese pasado ferroviario todavía se percibe en su paisaje urbano. La estación, los caminos rurales, los puentes históricos y el casco céntrico forman parte de un recorrido ideal para quienes buscan una escapada distinta, lejos del ritmo acelerado de la ciudad. General Alvear se promociona como la “Ciudad de la Amistad” y desde Turismo invitan a “Venite al Centro”, en referencia a su ubicación en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Qué ver en General Alvear durante una escapada

El casco histórico tiene como epicentro la Plaza Carlos María de Alvear, rodeada de edificios representativos como el Palacio Municipal, la Iglesia San José, la Casa de la Cultura Melitón Ruiz y la estación ferroviaria. Es una zona ideal para caminar, sacar fotos y descubrir la arquitectura típica de los pueblos bonaerenses.

General Alvear, provincia de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

Para los amantes de la naturaleza, el destino también ofrece arroyos, espacios verdes y sectores de recreación. Entre los puntos más destacados aparecen el Balneario José Desiderio Lescano, la Reserva Ecológica, el Predio Municipal Agesilao Milano, el Parque Aeróbico, el Jardín Botánico y distintos puentes que forman parte del paisaje rural alvearense.

La identidad gastronómica también ocupa un lugar central. Según la promoción turística local, el asado, el cordero a la estaca, la comida casera y las panaderías tradicionales forman parte de la experiencia alvearense, junto con productos regionales y fiestas criollas que mantienen vivo el espíritu rural.

Una fiesta que sigue después del fin de semana

Aunque el aniversario tendrá su punto más fuerte durante este fin de semana, los festejos no terminarán allí. La celebración continuará el 2 de agosto con una gran jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Peregrinos, que incluirá procesión, izamiento de la bandera, almuerzo criollo, sobremesa folclórica y distintas ruedas de destreza criolla.

Con historia, tradición, música y asado gratis, General Alvear se convierte en una de las escapadas más atractivas de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo que no solo celebra 157 años, sino también una forma de vida marcada por el campo, la comunidad y la memoria bonaerense.