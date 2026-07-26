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Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de peñas, desfiles, artistas en vivo y del tradicional concurso que elige al mejor chorizo seco. El cronograma completo y cómo llegar en auto o en micro desde CABA.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Chorizo Seco.
Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.
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La localidad bonaerense de Comodoro Py, partido de Bragado, se prepara para celebrar una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales. El 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, una propuesta que reúne gastronomía, espectáculos folclóricos, destrezas criollas y actividades para toda la familia.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de peñas, desfiles, artistas en vivo y del tradicional concurso que elige al mejor chorizo seco, uno de los grandes atractivos de la celebración.

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

Cómo llegar a Comodoro Py desde CABA

En auto:

  • Salí de CABA por la Autopista Acceso Oeste.
  • Continuá por la Ruta Nacional 5 en dirección a Luján – Mercedes – Chivilcoy – Bragado.
  • En el kilómetro 229,5 de la RN 5 vas a encontrar el acceso señalizado a Comodoro Py.
  • Desde allí hay 8 km de camino de tierra hasta el pueblo.
  • Distancia: aproximadamente 230 km.
  • Tiempo estimado: entre 2 horas 45 minutos y 3 horas, dependiendo del tránsito.

En micro:

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No hay micros directos a Comodoro Py. La alternativa es:

  • Tomar un micro desde Retiro o Liniers hasta Bragado.
  • Desde Bragado, recorrer los últimos 30-33 km en remis, taxi o vehículo particular hasta Comodoro Py.

Tip para la Fiesta del Chorizo Seco: si vas el sábado por la tarde o el domingo, conviene salir temprano desde CABA para evitar demoras en el Acceso Oeste y encontrar lugar para estacionar cerca del predio.

Cronograma de la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Sábado 15 de agosto

Las actividades comenzarán a partir de las 20:00 en el Club Agrario, con la tradicional peña “Poncho y Tradición”.

La noche contará con las presentaciones de:

  • Alma Gaucha
  • Lucas Figgini
  • Sotreta
  • Miguel del Río
  • Quimera Folclore

Domingo 16 de agosto

La segunda jornada comenzará a las 11:00 con el Encuentro de Peñas. Luego, a las 11:30 se realizará el Desfile Institucional y Paseo Criollo, mientras que desde las 13:00 habrá espectáculos al aire libre con la participación de:

  • Cecilia Encina
  • Jesús Cardozo
  • Prueba de Riendas
  • Entrevero de Tropillas
Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

Por la tarde, a las 17:30, se abrirán las puertas del Salón Mayor, donde continuará la programación con:

  • Ballet Estampas Nativas
  • Cecilia Encina
  • Fejumas
  • Terruño Folk
  • Concurso del Chorizo Seco
  • Los Tordos
  • Leo Etchemendy

Información sobre la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Quienes deseen conocer más detalles o seguir las novedades del evento pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales:

  • Facebook: Fiesta del Concurso del Chorizo Seco
  • Instagram: @fiestadelchorizoseco_
Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

La 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado y promete un fin de semana cargado de tradiciones, música en vivo, cultura gauchesca y la mejor gastronomía regional.

Fiestas RegionalesGastronomíaComodoro Py
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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