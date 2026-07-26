Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

La localidad bonaerense de Comodoro Py, partido de Bragado, se prepara para celebrar una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales. El 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, una propuesta que reúne gastronomía, espectáculos folclóricos, destrezas criollas y actividades para toda la familia.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de peñas, desfiles, artistas en vivo y del tradicional concurso que elige al mejor chorizo seco, uno de los grandes atractivos de la celebración.

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

Cómo llegar a Comodoro Py desde CABA

En auto:

Salí de CABA por la Autopista Acceso Oeste.

Continuá por la Ruta Nacional 5 en dirección a Luján – Mercedes – Chivilcoy – Bragado.

En el kilómetro 229,5 de la RN 5 vas a encontrar el acceso señalizado a Comodoro Py.

Desde allí hay 8 km de camino de tierra hasta el pueblo.

Distancia: aproximadamente 230 km.

Tiempo estimado: entre 2 horas 45 minutos y 3 horas, dependiendo del tránsito.

En micro:

No hay micros directos a Comodoro Py. La alternativa es:

Tomar un micro desde Retiro o Liniers hasta Bragado.

Desde Bragado, recorrer los últimos 30-33 km en remis, taxi o vehículo particular hasta Comodoro Py.

Tip para la Fiesta del Chorizo Seco: si vas el sábado por la tarde o el domingo, conviene salir temprano desde CABA para evitar demoras en el Acceso Oeste y encontrar lugar para estacionar cerca del predio.

Cronograma de la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Sábado 15 de agosto

Las actividades comenzarán a partir de las 20:00 en el Club Agrario, con la tradicional peña “Poncho y Tradición”.

La noche contará con las presentaciones de:

Alma Gaucha

Lucas Figgini

Sotreta

Miguel del Río

Quimera Folclore

Domingo 16 de agosto

La segunda jornada comenzará a las 11:00 con el Encuentro de Peñas. Luego, a las 11:30 se realizará el Desfile Institucional y Paseo Criollo, mientras que desde las 13:00 habrá espectáculos al aire libre con la participación de:

Cecilia Encina

Jesús Cardozo

Prueba de Riendas

Entrevero de Tropillas

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

Por la tarde, a las 17:30, se abrirán las puertas del Salón Mayor, donde continuará la programación con:

Ballet Estampas Nativas

Cecilia Encina

Fejumas

Terruño Folk

Concurso del Chorizo Seco

Los Tordos

Leo Etchemendy

Información sobre la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Quienes deseen conocer más detalles o seguir las novedades del evento pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales:

Facebook : Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Instagram: @fiestadelchorizoseco_

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

La 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado y promete un fin de semana cargado de tradiciones, música en vivo, cultura gauchesca y la mejor gastronomía regional.