Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

La localidad bonaerense de Comodoro Py, partido de Bragado, se prepara para celebrar una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales. El 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, una propuesta que reúne gastronomía, espectáculos folclóricos, destrezas criollas y actividades para toda la familia.
Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de peñas, desfiles, artistas en vivo y del tradicional concurso que elige al mejor chorizo seco, uno de los grandes atractivos de la celebración.
Cómo llegar a Comodoro Py desde CABA
En auto:
- Salí de CABA por la Autopista Acceso Oeste.
- Continuá por la Ruta Nacional 5 en dirección a Luján – Mercedes – Chivilcoy – Bragado.
- En el kilómetro 229,5 de la RN 5 vas a encontrar el acceso señalizado a Comodoro Py.
- Desde allí hay 8 km de camino de tierra hasta el pueblo.
- Distancia: aproximadamente 230 km.
- Tiempo estimado: entre 2 horas 45 minutos y 3 horas, dependiendo del tránsito.
En micro:
No hay micros directos a Comodoro Py. La alternativa es:
- Tomar un micro desde Retiro o Liniers hasta Bragado.
- Desde Bragado, recorrer los últimos 30-33 km en remis, taxi o vehículo particular hasta Comodoro Py.
Tip para la Fiesta del Chorizo Seco: si vas el sábado por la tarde o el domingo, conviene salir temprano desde CABA para evitar demoras en el Acceso Oeste y encontrar lugar para estacionar cerca del predio.
Cronograma de la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco
Sábado 15 de agosto
Las actividades comenzarán a partir de las 20:00 en el Club Agrario, con la tradicional peña “Poncho y Tradición”.
La noche contará con las presentaciones de:
- Alma Gaucha
- Lucas Figgini
- Sotreta
- Miguel del Río
- Quimera Folclore
Domingo 16 de agosto
La segunda jornada comenzará a las 11:00 con el Encuentro de Peñas. Luego, a las 11:30 se realizará el Desfile Institucional y Paseo Criollo, mientras que desde las 13:00 habrá espectáculos al aire libre con la participación de:
- Cecilia Encina
- Jesús Cardozo
- Prueba de Riendas
- Entrevero de Tropillas
Por la tarde, a las 17:30, se abrirán las puertas del Salón Mayor, donde continuará la programación con:
- Ballet Estampas Nativas
- Cecilia Encina
- Fejumas
- Terruño Folk
- Concurso del Chorizo Seco
- Los Tordos
- Leo Etchemendy
Información sobre la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco
Quienes deseen conocer más detalles o seguir las novedades del evento pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales:
- Facebook: Fiesta del Concurso del Chorizo Seco
- Instagram: @fiestadelchorizoseco_
La 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado y promete un fin de semana cargado de tradiciones, música en vivo, cultura gauchesca y la mejor gastronomía regional.