La escapada bonaerense que esconde la torta negra más famosa: historia, mate y una receta que enamora

Dónde comer la mejor torta negra de la Provincia Foto: Instagram @paisturistico

En la provincia de Buenos Aires hay sabores que no necesitan lujos para convertirse en ritual. La torta negra, también conocida como tortita negra, es uno de ellos: una masa tierna, apenas salada, cubierta por una capa generosa de azúcar oscura que se carameliza con el calor del horno y queda pegada a la memoria de quienes la prueban.

Aunque en muchas panaderías porteñas aparece como una factura más dentro de la docena, en varios pueblos bonaerenses ocupa otro lugar: es identidad, tradición familiar y motor turístico. En localidades rurales, la torta negra acompaña el mate del amanecer, la merienda de los domingos y las escapadas de quienes salen a buscar sabores auténticos lejos del ritmo de la ciudad.

Uno de los circuitos más tentadores comienza en Labardén, en el partido de General Guido, a pocos kilómetros de la Autovía 2. Allí, panaderías históricas como Lo de Chito y la tradicional panadería Labardén mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación, con hornos, técnicas y secretos que forman parte del boca a boca viajero. Clarín destacó este recorrido como una ruta posible para encontrar algunas de las tortas negras más reconocidas de la pampa húmeda.

Un clásico criollo con historia de campo, horno y mate

La torta negra nació como muchas preparaciones populares: con ingredientes accesibles, creatividad doméstica y la necesidad de aprovechar al máximo lo que había en la cocina. Harina, grasa o manteca, levadura, sal y azúcar negra bastaron para crear una pieza simple, económica y rendidora.

Dónde comer la mejor torta negra de la Provincia Foto: Wikipedia

Su éxito está en el contraste. La base es blanda, aireada y ligeramente salada, mientras que la cubierta aporta dulzor intenso y una textura húmeda que se funde con el pan. Según recetas tradicionales, la preparación suele incluir harina, levadura, manteca o grasa, agua, sal y una cobertura de azúcar negra mezclada con harina, una fórmula que explica por qué se volvió una de las facturas más queridas para acompañar el mate.

Dónde comer la mejor torta negra de la Provincia Foto: Instagram @paisturistico

Pero en los pueblos, la torta negra no es solo una receta. Es también una postal. Las panaderías producen bandejas enteras desde temprano, los vecinos compran por docena y los turistas suelen desviarse de la ruta para llevarse una bolsa todavía tibia. En General Guido, por ejemplo, comercios cercanos a la ruta atraen a viajeros que van camino a la Costa Atlántica y hacen una pausa para comprar tortas negras antes de seguir viaje.

De la versión clásica a la pizzera y la rellena con dulce de leche

Como todo clásico popular, la torta negra también se reinventó. A la versión redonda y pequeña se sumaron formatos más llamativos, como la torta negra “pizzera”, preparada en moldes grandes y pensada para compartir en porciones. También existen variantes rellenas con dulce de leche, una combinación bien argentina que transforma la factura de panadería en un postre contundente.

Dónde comer la mejor torta negra de la Provincia Foto: Wikipedia

La idea de armar discos de masa en pizzera y unirlos con dulce de leche aparece en recetas difundidas por medios gastronómicos nacionales, con ingredientes como harina, manteca, azúcar negra y dulce de leche repostero. En esa versión, la torta negra deja de ser una pieza individual y se convierte en una torta de mesa, ideal para cumpleaños, meriendas familiares o reuniones de campo.

En algunos pueblos, además, se la come de una forma todavía más campera: untada con manteca, apenas tibia, para potenciar la miga y el contraste con el azúcar tostado. Ese gesto simple resume buena parte de su encanto: no busca sofisticación, sino sabor directo, memoria y pertenencia.

Tapalqué, la fiesta gigante que celebra a la torta negra

Otro punto clave del mapa bonaerense es Tapalqué, donde la torta negra tiene fiesta propia. La localidad, ubicada a unos 280 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, celebró la Fiesta de la Torta Negra con talleres de cocina, música, artesanos y una torta gigante que en ediciones recientes buscó superar los 12 metros de largo.

Dónde comer la mejor torta negra de la Provincia Foto: Turismo Tapalqué

El evento no solo homenajea a una factura tradicional, sino que también impulsa el turismo local. Tapalqué combina gastronomía, termas, costanera, ferias y pulperías, lo que la convierte en una escapada completa para quienes buscan sabores bonaerenses con historia.

La celebración muestra cómo una receta humilde puede transformarse en símbolo colectivo. La torta negra pasa del mostrador de panadería al centro de una fiesta popular, donde vecinos y visitantes comparten el mismo ritual: esperar el corte, cebar mate y probar una porción de una tradición que sigue creciendo.

Una escapada con gusto a tradición bonaerense

Labardén, General Guido, Tapalqué y otros pueblos del interior bonaerense demuestran que no hace falta viajar lejos para encontrar una experiencia auténtica. A veces alcanza con tomar la ruta, frenar en una panadería, pedir una docena de tortas negras y dejar que el aroma a azúcar tostada marque el comienzo de la escapada.

La torta negra bonaerense no es una moda pasajera. Es una receta que sobrevivió al tiempo porque pertenece a la mesa cotidiana, al mate compartido y a las historias familiares. Y ahora, además, se convirtió en una excusa perfecta para descubrir pueblos, conversar con panaderos y probar una de las versiones más queridas de la gastronomía criolla argentina.