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Vuelve la Fiesta del Goulash a Buenos Aires: cuándo, dónde y a qué hora se podrá disfrutar de hasta 6 variedades increíbles

La tradicional festividad gastronómica regresa a la provincia con una propuesta pensada para los amantes de la comida alemana. Todos los detalles

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El plato típico tradicional de europa oriental
El plato típico tradicional de europa oriental Foto: Wikipedia
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Los amantes de la gastronomía alemana tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de Europa Central. La Fiesta del Goulash regresa a Buenos Aires con una edición especial que reunirá seis recetas elaboradas con técnicas tradicionales y sabores inspirados en las cervecerías alemanas más tradicionales.

El encuentro se desarrollará en Extrawurst, el reconocido restaurante alemán de Retiro, que desde 2013 se especializa en llevar a la mesa preparaciones típicas de Alemania. Durante una tarde, los visitantes podrán disfrutar distintas versiones del histórico Gulasch, acompañado por cerveza tirada y un ambiente pensado para recrear la experiencia de una auténtica taberna alemana.

Cuándo y en qué horario se celebra la Fiesta del Goulash en Buenos Aires

La nueva edición de la Fiesta del Goulash se realizará el domingo 2 de agosto, entre las 13:00 y las 17:00 horas, en una jornada dedicada exclusivamente a este tradicional guiso que se popularizó en gran parte de Europa Central.

Fiesta del goulash Foto: Foto generada con IA

Para garantizar una mejor experiencia, la organización dispuso un sistema de reservas dividido en dos franjas horarias. El primer turno comenzará a las 13:00, mientras que el segundo estará disponible desde las 15:00, permitiendo una atención más cómoda para todos los asistentes.

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La propuesta se presenta como uno de los planes gastronómicos más atractivos para quienes buscan descubrir sabores internacionales sin salir de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde queda Extrawurst: dirección del evento en el barrio de Retiro

La cita será en Extrawurst, ubicado en Tres Sargentos 427, en pleno barrio de Retiro, una de las zonas gastronómicas más transitadas de CABA.

El restaurante se convirtió en una referencia para quienes buscan comida alemana auténtica en Buenos Aires. Salchichas artesanales, pretzels, cervezas de estilo alemán y recetas tradicionales forman parte de una carta que atrae tanto a residentes como a turistas.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente en transporte público, subte o automóvil desde distintos puntos de la ciudad.

Seis variedades de goulash preparadas con recetas originales alemanas

La gran estrella del evento será el Goulash, también conocido como Gulasch, un guiso de larga cocción que combina carne, cebolla, especias y diferentes ingredientes según la región donde se prepare.

Para esta edición, los asistentes podrán elegir entre seis variedades distintas, todas elaboradas con recetas originales alemanas e ingredientes cuidadosamente seleccionados. El objetivo es mostrar la diversidad de sabores que puede ofrecer este plato tradicional, considerado uno de los más representativos de la cocina centroeuropea.

Además del goulash, habrá acompañamientos típicos y una selección de cervezas frías especialmente pensadas para maridar con las distintas preparaciones. La experiencia busca recrear el espíritu de las tradicionales cervecerías alemanas sin necesidad de viajar al exterior.

Un ambiente que transporta a Europa y una historia tan auténtica como sus sabores Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Quienes hayan visitado Alemania encontrarán sabores familiares, mientras que para quienes aún no conocen esta gastronomía será una oportunidad ideal para descubrir una de sus propuestas más reconocidas.

Cómo reservar tu lugar por WhatsApp o teléfono

Los organizadores informaron que los lugares son limitados y suelen agotarse rápidamente en cada edición de la Fiesta del Goulash, por lo que recomiendan realizar la reserva con anticipación.

Las reservas pueden gestionarse por WhatsApp al +54 9 11 6755-6575 o por teléfono al +54 11 5350-7371.

Con seis variedades de Goulash, cerveza alemana, recetas tradicionales y el clásico ambiente de Extrawurst, el evento promete convertirse nuevamente en una de las experiencias gastronómicas más atractivas para disfrutar en Buenos Aires junto a amigos o en familia.

GastronomíaAlemaniaBuenos Aires
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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