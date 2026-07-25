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El guiño de la Selección argentina que encendió la ilusión por la continuidad de Lionel Scaloni

Un video publicado por la cuenta oficial de la Albiceleste despertó la emoción de los hinchas y volvió a poner en escena una pregunta clave: ¿seguirá Lionel Scaloni después de 2026?

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El emocionante video sobre la Selección Argentina en los últimos años
El emocionante video sobre la Selección Argentina en los últimos años Foto: captura video
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La Selección argentina volvió a tocar una fibra muy sensible entre los fanáticos. En medio de la incertidumbre por el futuro de Lionel Scaloni, la cuenta oficial de la Albiceleste publicó un video cargado de emoción, recuerdos y guiños que rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas.

El material repasa el camino del entrenador desde su llegada al seleccionado mayor, una designación que en su momento generó dudas, hasta la construcción de uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del fútbol argentino. La publicación no pasó inadvertida porque llegó en un contexto especial: Scaloni mantiene su contrato vigente hasta diciembre de 2026 y todavía no confirmó qué hará después de esa fecha.

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La AFA lanzó un emotivo spot sobre Scaloni. Video: X @Argentina

El mensaje audiovisual despertó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos hinchas interpretaron la pieza como una señal de deseo, esperanza o incluso como un pedido simbólico para que el entrenador continúe al frente del equipo nacional.

La frase que ilusionó a todos con la continuidad de Scaloni

Más allá del repaso emotivo por los logros de la era Scaloni, hubo una frase que encendió la ilusión de los fanáticos argentinos:“¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir?”. Esa línea fue una de las más comentadas, ya que muchos la relacionaron directamente con la posibilidad de que el ciclo del DT no termine en diciembre de 2026.

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El video también apela a la memoria emocional del hincha. Recuerda aquel punto de partida inesperado en 2018, cuando Scaloni asumió de manera interina y pocos imaginaban que ese inicio derivaría en una etapa histórica para la Selección. Con el paso del tiempo, el entrenador logró consolidar una identidad, fortalecer un grupo y devolverle a la Argentina un protagonismo absoluto en el fútbol mundial.

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¿Hay Scaloni para rato?
El emocionante video sobre la Selección Argentina en los últimos años Foto: captura video

La pieza oficial menciona los títulos obtenidos, el impacto de Lionel Messi dentro del ciclo y la conexión entre el equipo y la gente. Esa combinación explica por qué el video provocó una reacción tan inmediata: no solo habla del pasado, también instala una pregunta sobre el futuro.

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Lionel Scaloni, el técnico que cambió la historia reciente de la Selección

La gestión de Lionel Scaloni se transformó en un símbolo de reconstrucción. Luego de años de frustraciones, finales perdidas y golpes deportivos, la Selección encontró bajo su conducción una forma de competir, ganar y emocionar.

El entrenador consiguió algo que parecía muy difícil: unir rendimiento, resultados y pertenencia. Su ciclo quedó marcado por la conquista de grandes títulos, la recuperación anímica de varias figuras y la aparición de futbolistas jóvenes que se integraron con naturalidad a un plantel de máxima exigencia.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Por eso, cada gesto vinculado a su continuidad toma una dimensión especial. Para los hinchas, Scaloni no es solamente el técnico de la Selección. Es el conductor de una etapa que devolvió orgullo, alegría y una identificación profunda con la camiseta argentina.

Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni con la Selección argentina

Por ahora, el vínculo de Lionel Scaloni con la Selección argentina se extiende hasta diciembre de 2026. Según la información publicada, antes del Mundial ya se hablaba de conversaciones para extender el contrato hasta 2030, aunque la continuidad todavía no fue oficializada.

El propio entrenador habría dejado en claro que tomará una decisión una vez finalizado su contrato. Mientras tanto, la expectativa crece. La AFA, los jugadores y los hinchas parecen compartir un mismo deseo: que el ciclo continúe y que la Selección siga construyendo sobre una base que ya demostró ser ganadora.

La incertidumbre, sin embargo, potencia el impacto de cada señal. Un video, una frase o una publicación oficial pueden transformarse en combustible para la ilusión popular.

Por qué el mensaje llegó en un momento clave

La publicación apareció en un momento de alta sensibilidad para el mundo albiceleste. Después de una nueva experiencia mundialista y con el cierre del contrato cada vez más cerca, el futuro de Scaloni se convirtió en uno de los grandes temas alrededor de la Selección.

El video funciona como una invitación emocional a mirar hacia atrás, valorar el recorrido y pensar en lo que todavía puede venir. La idea de que“hay más capítulos por escribir” conecta directamente con el deseo de millones de hinchas: que la era Scaloni no haya llegado a su final.

En tiempos donde las redes sociales amplifican cada detalle, el mensaje de la Selección logró instalar una conversación inmediata. ¿Fue solo un homenaje? ¿Un guiño de la AFA? ¿Una forma de medir el clima popular? La respuesta, por ahora, no está confirmada. Lo que sí quedó claro es que los hinchas reaccionaron con entusiasmo.

La ilusión de los hinchas: Scaloni, la Selección y una historia que puede continuar

El amor del público por este ciclo no se explica únicamente por los títulos. También tiene que ver con la manera en que el equipo representó a la gente. La Selección de Scaloni transmitió compromiso, humildad, competitividad y una conexión emocional difícil de conseguir.

Por eso, el video oficial no fue recibido como una simple pieza de redes. Para muchos fanáticos, fue una señal de esperanza. La posibilidad de que Scaloni siga al mando ilusiona porque el proyecto todavía parece tener margen para crecer.

Mientras la decisión definitiva no llega, la expectativa seguirá abierta. La Selección argentina ya escribió páginas inolvidables en los últimos años, pero el mensaje que emocionó a los hinchas dejó flotando una idea poderosa: tal vez la historia no terminó y todavía queden nuevos capítulos dorados por vivir.

Selección ArgentinaLionel ScaloniAFA
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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