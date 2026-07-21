Lionel Scaloni fue recibido por sus vecinos en Pujato y destacó el Mundial de Argentina: “Conseguimos la unión de todos”

Lionel Scaloni fue recibido por sus vecinos en Pujato. Foto: Captura

Lionel Scaloni llegó este martes a Pujato para comenzar sus vacaciones tras el subcampeonato en el Mundial 2026. En medio de la emoción tras ser recibido por decenas de vecinos, el entrenador de la Selección Argentina analizó la final de la Copa del Mundo y volvió a hablar de su continuidad.

“Perdimos porque ellos jugaron mejor. No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla”, expresó Scaloni.

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El director técnico argentino se refirió también al duro trabajo que es llegar al último partido de de la Copa del Mundo y a cómo vive la reacción de la gente a pesar del resultado.

“Estamos satisfechos con lo logrado, reconocemos el apoyo de la gente; por eso mismo duele, la final se juega para eso, para la alegría de los hinchas, del público, de las familias”, dijo y agregó: “Está claro que se llegó a la final, no es fácil; los primeros días después de perder son difíciles”.

Lionel Scaloni llagó a Pujato tras la final del Mundial. Crédito del video: ESPN

En ese contexto, remarcó que el grupo está “satisfecho de haber dado todo” y afirmó: “A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”.

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“La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas. Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun así les pusimos las cosas difíciles”, sumó.

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Además, Scaloni reconoció que, pese a no obtener la cuarta estrella, la Selección logró “la unión de todos”. “Al final, lo más importante de todo son los chicos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo más chico, que tiene 10 años. Después de que pierde un partido de fútbol, se enoja y dos o tres horas después se le pasa y ese es un poco el mensaje. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”, dijo.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Lee Smith)

Al ser consultado sobre cómo vivió el partido contra Inglaterra en la semifinal, el DT sostuvo que “fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacaron fuerzas de donde no había“.

Ya antes de entrar a su hogar, Scaloni le agradeció al plantel por estos años: “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico”.

¿Seguirá Lionel Scaloni como entrenador de Argentina?

Aunque todavía no hubo un anuncio oficial sobre una eventual renovación contractual, todo indica que Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina rumbo al nuevo ciclo mundialista. Su relación con la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un gran momento y tanto los dirigentes como los futbolistas mantienen un fuerte respaldo hacia el entrenador.

Por eso, más allá de la derrota en la final y de la molestia que mostró ante una consulta repetida, el ciclo de Scaloni parece estar lejos de terminar. Su respuesta dejó entrever que el foco sigue puesto en el futuro de la Selección y no en un posible adiós, alimentando la ilusión de que el proyecto que cambió la historia reciente del fútbol argentino todavía tiene nuevos capítulos por escribir.