comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

A 122 kilómetros de la capital, se convirtió en uno de los destinos más visitados gracias a su naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre que convierten a este pueblo serrano en una parada obligada para viajeros

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mina Clavero, Córdoba.
Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A solo 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Mina Clavero se consolidó como uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia. Con cerca de 12.000 habitantes, la localidad recibe cada temporada a miles de viajeros atraídos por sus paisajes serranos, sus ríos de aguas transparentes y una amplia oferta de actividades al aire libre.

Rodeada por las imponentes Sierras Grandes, esta ciudad del valle de Traslasierra ofrece una combinación ideal de descanso, naturaleza y aventura. Su entorno natural la convirtió en una de las opciones favoritas para escapadas de fin de semana y vacaciones familiares.

Los tres ríos que convierten a Mina Clavero en un paraíso natural

Uno de los principales atractivos del destino es su singular sistema hídrico. En pocos kilómetros conviven tres cursos de agua con características completamente diferentes, capaces de satisfacer tanto a quienes buscan tranquilidad como a los amantes de la aventura.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

El río Mina Clavero es el emblema de la localidad. Nace en las Altas Cumbres y fue reconocido como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina gracias a la transparencia de sus aguas y a sus llamativas formaciones rocosas. A lo largo de su recorrido se forman ollas naturales, pequeños saltos y toboganes de piedra que invitan a refrescarse durante el verano.

Contenido Recomendado

Imágenes impactantes:nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres por las condiciones de la ruta

Imágenes impactantes: nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres por las condiciones de la ruta

Talento mecánico:tiene 14 años, vive en Córdoba y construyó su propio tractor con materiales reciclados de un tornado

Talento mecánico: tiene 14 años, vive en Córdoba y construyó su propio tractor con materiales reciclados de un tornado

Muy cerca se encuentra el río Panaholma, famoso por sus aguas más templadas y sus amplias playas de arena. La escasa profundidad en varios sectores y la suavidad de sus corrientes lo convierten en uno de los lugares preferidos por familias con niños.

La unión entre ambos da origen al río Los Sauces, un cauce que atraviesa buena parte del valle y concentra más de diez balnearios. Allí es posible encontrar desde sectores prácticamente vírgenes hasta espacios con infraestructura turística, asadores, áreas de descanso y servicios para pasar el día junto al agua.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

Más de 10 balnearios para disfrutar durante todo el verano

Los márgenes de los ríos ofrecen una gran diversidad de escenarios. Hay playas de arena, zonas de aguas calmas ideales para relajarse y sectores rocosos donde la naturaleza crea cascadas y piscinas naturales.

Esta variedad permite que cada visitante encuentre una experiencia diferente. Mientras algunos optan por jornadas tranquilas bajo la sombra de los sauces, otros eligen recorrer senderos, explorar quebradas o disfrutar de los sectores más aventureros de la región.

Gastronomía, artesanías y propuestas para la noche serrana

Cuando cae el sol, la actividad se traslada al centro de la ciudad. Allí, turistas y vecinos recorren un corredor gastronómico que reúne restaurantes, parrillas, pizzerías, casas de té y bares donde se destacan los sabores típicos de las sierras cordobesas.

Balneario La Toma, Mina Clavero. Foto Twitter @andyferreyra.
Balneario La Toma, Mina Clavero. Foto Twitter @andyferreyra.

Las ferias artesanales también son protagonistas. Durante las noches, productores y artesanos exhiben trabajos en madera, cuero, lana y cerámica, mientras músicos y artistas callejeros acompañan las caminatas junto al río.

Para quienes desean extender la jornada, Mina Clavero cuenta con pubs, cervecerías artesanales, salas de cine y espacios de entretenimiento nocturno. A eso se suma una amplia oferta de alojamiento que incluye hoteles, complejos de cabañas, hosterías y campings rodeados por la naturaleza.

CórdobaMontañaNaturaleza
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor:qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

    Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor: qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

  2. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  3. Pizza al 50% y empanadas 3x2:locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

    Pizza al 50% y empanadas 3x2: locales porteños y claves para aprovechar las promociones sin sorpresas

  4. Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao:los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

    Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao: los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

  5. Está en Colegiales, funciona en una pequeña casa y esconde uno de los mejores tiramisús de CABA

    Está en Colegiales, funciona en una pequeña casa y esconde uno de los mejores tiramisús de CABA
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Internacionales

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026