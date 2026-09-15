Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

A solo 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Mina Clavero se consolidó como uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia. Con cerca de 12.000 habitantes, la localidad recibe cada temporada a miles de viajeros atraídos por sus paisajes serranos, sus ríos de aguas transparentes y una amplia oferta de actividades al aire libre.

Rodeada por las imponentes Sierras Grandes, esta ciudad del valle de Traslasierra ofrece una combinación ideal de descanso, naturaleza y aventura. Su entorno natural la convirtió en una de las opciones favoritas para escapadas de fin de semana y vacaciones familiares.

Los tres ríos que convierten a Mina Clavero en un paraíso natural

Uno de los principales atractivos del destino es su singular sistema hídrico. En pocos kilómetros conviven tres cursos de agua con características completamente diferentes, capaces de satisfacer tanto a quienes buscan tranquilidad como a los amantes de la aventura.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

El río Mina Clavero es el emblema de la localidad. Nace en las Altas Cumbres y fue reconocido como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina gracias a la transparencia de sus aguas y a sus llamativas formaciones rocosas. A lo largo de su recorrido se forman ollas naturales, pequeños saltos y toboganes de piedra que invitan a refrescarse durante el verano.

Muy cerca se encuentra el río Panaholma, famoso por sus aguas más templadas y sus amplias playas de arena. La escasa profundidad en varios sectores y la suavidad de sus corrientes lo convierten en uno de los lugares preferidos por familias con niños.

La unión entre ambos da origen al río Los Sauces, un cauce que atraviesa buena parte del valle y concentra más de diez balnearios. Allí es posible encontrar desde sectores prácticamente vírgenes hasta espacios con infraestructura turística, asadores, áreas de descanso y servicios para pasar el día junto al agua.

Mina Clavero, Córdoba. Foto: Instagram @turismominaclavero

Más de 10 balnearios para disfrutar durante todo el verano

Los márgenes de los ríos ofrecen una gran diversidad de escenarios. Hay playas de arena, zonas de aguas calmas ideales para relajarse y sectores rocosos donde la naturaleza crea cascadas y piscinas naturales.

Esta variedad permite que cada visitante encuentre una experiencia diferente. Mientras algunos optan por jornadas tranquilas bajo la sombra de los sauces, otros eligen recorrer senderos, explorar quebradas o disfrutar de los sectores más aventureros de la región.

Gastronomía, artesanías y propuestas para la noche serrana

Cuando cae el sol, la actividad se traslada al centro de la ciudad. Allí, turistas y vecinos recorren un corredor gastronómico que reúne restaurantes, parrillas, pizzerías, casas de té y bares donde se destacan los sabores típicos de las sierras cordobesas.

Balneario La Toma, Mina Clavero. Foto Twitter @andyferreyra.

Las ferias artesanales también son protagonistas. Durante las noches, productores y artesanos exhiben trabajos en madera, cuero, lana y cerámica, mientras músicos y artistas callejeros acompañan las caminatas junto al río.

Para quienes desean extender la jornada, Mina Clavero cuenta con pubs, cervecerías artesanales, salas de cine y espacios de entretenimiento nocturno. A eso se suma una amplia oferta de alojamiento que incluye hoteles, complejos de cabañas, hosterías y campings rodeados por la naturaleza.