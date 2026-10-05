Avanza en Palermo el Parque del Maldonado: dónde se ubica y qué calles se abrirán gracias al proyecto

El Parque del Maldonado actualmente, en Palermo Foto: Palermonline.com.ar

Un sector estratégico del barrio de Palermo se encamina a una transformación urbana integral. Allí la Ciudad proyecta reconvertir una zona ferroviaria abandonada en un corredor ambiental, recreativo y de integración vial.

El nuevo parque ocupará 6 hectáreas en los terrenos linderos a las vías del Ferrocarril San Martín. y a la Avenida Juan B. Justo, sobre la traza entubada del arroyo Maldonado, aquel curso de agua al que Borges describió como un “reseco y amarrillo zanjón”.

“Del Maldonado no quedará sino nuestro recuerdo, alto y solo, y el mejor sainete argentino y los dos tangos que se llaman así”, decía Borges en su libro “Evaristo Carriego” (1930). Lo cierto es que, la decisión de entubarlo se tomó en 1924, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, debido a sus cíclicos desbordes, y al foco de infecciones que representaba.

El Parque del Maldonado actualmente, en Palermo Foto: Palermonline.com.ar

El Parque del Maldonado actualmente, en Palermo Foto: Palermonline.com.ar

Las obras de soterramiento comenzaron en 1929 y culminaron diez años después. Desde entonces, el paisaje de juncos, lodo, pastizales y un rancherío humilde, fue reemplazado por el asfalto, el cemento y los modernos desarrollos inmobiliarios.

Dónde estará ubicado el Parque del Maldonado, en Palermo

El parque abarca un polígono de unas 6 hectáreas delimitado por las calles:

Al norte: calle Godoy Cruz (paralela a las vías elevadas del Viaducto San Martín).

Al sur: avenida Juan B. Justo (traza exacta por donde corre entubado el histórico Arroyo Maldonado).

Al este: calle Soler (límite inicial del parque y donde se sitúa la Etapa 1 ya inaugurada).

Al oeste: calle Coronel Niceto Vega (extensión final proyectada, conectando hacia la Plaza Maradona).

Vista sobre el mapa de dónde estará emplazado el Parque del Maldonado, en Palermo. Foto: Palermonline.com.ar

Restaurar el paisaje

El Parque Ferroviario “intentará restaurar parte de ese entorno natural originario, con la implantación de especies nativas, arbolado urbano de sombra, zonas de descanso, senderos peatonales y para bicicletas”, cuenta Alejandro Lacreu, vecino de Palermo e integrante del colectivo vecinal “Parque del Maldonado” que promueve la creación de este nuevo espacio verde.

Asimismo, el proyecto prevé equipamiento recreativo, sectores de juegos infantiles y circuitos deportivos al aire libre.

“La propuesta apunta a generar un pulmón ambiental que contribuya a mitigar el efecto ‘isla de calor’ (que se produce en las ciudades por el exceso de asfalto y cemento)”, explica Fabio Márquez, especialista en paisajismo e instagramer, quien organiza caminatas de interpretación del paisaje urbano en apoyo a esta y otras iniciativas vecinales de nuevos espacios verdes.

La vegetación también contribuirá a absorber excedentes pluviales sobre la cuenca del arroyo, que pese a estar soterrado continuó desbordándose hasta que se terminó la construcción de una serie de obras hidráulicas y túneles aliviadores en 2019 y aún requiere obras constantes de mantenimiento.

Qué calles se abrirán en Palermo

Uno de los pilares de la iniciativa es la integración del entramado urbano mediante la apertura y prolongación de calles que históricamente estuvieron cortadas por la infraestructura ferroviaria y los predios operativos.

Renders de cómo se proyecta el Parque del Maldonado, en Palermo, CABA. Foto: Palermonline.com.ar

Apertura de trazas: se proyecta la apertura peatonal y vehicular de pasajes que conecten de forma directa la avenida Juan B. Justo con Godoy Cruz y Humboldt.

Continuidad de calles: calles como Soler, Nicaragua y Guatemala sumarán una vinculación vial y peatonal más fluida, eliminando barreras arquitectónicas bajo las estructuras del viaducto.

Nuevos cruces peatonales: se diseñarán pasos seguros con señalización y prioridades de circulación para vincular de manera coordinada el área comercial de Palermo Hollywood con la zona residencial y gastronómica de Palermo Soho.

Esta reconfiguración busca reducir los tiempos de circulación interna, ordenar el tránsito vehicular y fomentar la movilidad sustentable a través de bicisendas y corredores peatonales iluminados.

Cuándo estará listo

El desarrollo del Parque Ferroviario comenzó formalmente en marzo de este año y contempla la ejecución por etapas para minimizar el impacto en el tránsito diario de la zona:

Etapa 1 (Finalizada): Consistió en la creación de un sector inicial de 5.000 metros cuadrados en forma de plaza entre las calles Soler y el pasaje Atacalco. Ya se encuentra abierta al público e incluye el canil para perros, los juegos infantiles y la estación de calistenia.

Etapa 2 (En ejecución actual): Adjudicada en junio de 2026 a la empresa Puitierra por un monto de $4.492 millones. Esta fase es clave a nivel urbano ya que abarca la demolición de los viejos locales sobre la Avenida Juan B. Justo (como Blaisten y La Viruta) y la intervención de 9.000 metros cuadrados adicionales para abrir de manera definitiva la calle Costa Rica, Darwin y Atacalco. Las tareas de remoción de suelos e infraestructura comenzaron a desplegarse formalmente a partir de julio de 2026.

Según las estimaciones proyectadas para las obras públicas en la Comuna 14, los primeros tramos operativos y las aperturas de calles quedarán habilitados progresivamente, alcanzando la finalización e inauguración del parque hacia fin de este año.

Con esta intervención, Palermo sumará hectáreas de superficie absorbente y un punto de encuentro clave para vecinos y visitantes.