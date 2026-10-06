Vitel toné, empanadas de bondiola y hasta matambre a la pizza: el bodegón libre por $30.000 más buscado de Colegiales

Para los fanáticos de los bodegones que supieron mantener su esencia a lo largo del tiempo, hay un lugar en Buenos Aires que se volvió un verdadero favorito. Con porciones abundantes y comida de sabor bien casero, Barcelona Asturias se consolidó como una parada obligatoria para los comensales. Un restaurante que conserva el espíritu de los bodegones de antes y conquista a todos los que lo visitan.
Ubicado en Av. Córdoba 5899, en el barrio de Colegiales, este rincón gastronómico suele estar siempre lleno, algo que se explica fácilmente una vez que probás su propuesta: platos generosos, precios accesibles y recetas bien tradicionales. Y lo mejor es que tiene un menú libre con entradas y platos destacados de la casa por $30.000.
Barcelona Asturias ofrece su “Bodegón Libre” por $30.000: qué incluye el menú
El restaurante Barcelona Asturias ofrece una propuesta de “Bodegón Libre” con una amplia variedad de platos para disfrutar sin límites por $30.000 por persona.
La promoción, disponible de lunes a miércoles, incluye una selección de entradas y platos principales típicos de la cocina de bodegón porteño. Además, quienes lo deseen pueden sumar bebida libre por $10.000 adicionales.
Entradas
- Lengua a la vinagreta
- Vitel toné de peceto
- Jamón crudo estacionado con ensalada rusa
- Berenjenas en escabeche
- Morrones asados con oliva y ajo
- Buñuelos de verdura con alioli (2 unidades)
- Empanadas de carne o bondiola (2 unidades)
Platos principales
- Carne al horno con papas españolas
- Matambre a la pizza con guarnición
- Pastel de papas
- Albóndigas con puré
- Bondiola a la barbacoa con guarnición
- Costillitas de cerdo a la riojana
- Pollo al horno (1/4) con guarnición
- Filet de merluza con guarnición
- Ribs de cerdo a la barbacoa con coleslaw y batatas fritas
- Milanesas de carne o pollo clásica con guarnición
- Pechuga al verdeo o champiñón
Según informó Barcelona Asturias en su página web, la promoción es para toda la mesa y no incluye postre ni bebidas. Además, está disponible exclusivamente para pagos en efectivo. Los menores abonan a partir de los 5 años y las variedades del menú están sujetas a disponibilidad y reposición durante el servicio.
El broche de oro: un clásico infaltable
Como todo buen bodegón, el cierre no puede ser otro que un postre tradicional (no está incluido en el menú libre). El flan mixto, en versión XXL y bien casero, es el final ideal para una comida que apuesta a lo simple, pero bien hecho.
“¡Lugar de 10! Comida deliciosa, abundante y a muy buen precio”, “El lugar es muy cómodo, los baños estaban limpios y renovados. Recomendable!”, “Hermoso y acogedor lugar. Con gran lugar para ir de a grupos”, son algunos de los comentarios en Google Maps.
Cómo llegar a Barcelona Asturias desde CABA
Para llegar a Barcelona Asturias, un bodegón muy popular en el barrio de Colegiales, tenés varias opciones según desde dónde salgas:
En auto:
- Si salís desde cualquier punto de CABA, una referencia sencilla es llegar por Av. Córdoba y seguir hacia el norte.
- Tomá Av. Córdoba en dirección hacia Av. Juan B. Justo.
- Continuá por Córdoba hasta llegar a la altura 5899, donde está ubicado el bodegón
- Desde el centro de CABA, calculá aproximadamente 20-30 minutos, dependiendo del tránsito.
En transporte público:
- Una de las opciones más prácticas es llegar hasta Av. Juan B. Justo y Av. Córdoba y desde ahí caminar unas cuadras por Córdoba.
- También podés usar el subte B y combinar con colectivo desde una estación cercana, dependiendo de dónde salgas.