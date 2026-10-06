Apple Crumble, Marquise, Torta Matilda y mucho más: cuánto cuesta merendar en la cafetería que conquista Caballito

Amelia Café. Foto: Instagram/ameliacafe.caba

En pleno barrio porteño de Caballito se encuentra una cafetería que se convirtió en una de las opciones elegidas por quienes buscan algo más que un café al paso. Se trata de Amelia Café Tostadores, un espacio que combina café de especialidad, pastelería y propuestas dulces y saladas para desayunar, almorzar o merendar.

La cafetería cuenta con dos sucursales y, con el tiempo, se consolidó como uno de los puntos de encuentro de la zona. Uno de sus principales atractivos es la amplia variedad de cafés que ofrece, con alternativas para todos los gustos: desde los clásicos espresso ristretto y doppio hasta opciones como latte macchiato, cappuccino, flat white, magic y distintas propuestas de café frío.

Amelia Café. Foto: Instagram/ameliacafe.caba

Cuánto sale y qué se puede comer en Amelia Café

Amelia Café combina café de especialidad, pastelería artesanal y opciones de brunch en una propuesta que se destaca por sus sabores y variedad. Entre los imperdibles de la carta (precios octubre 2026) aparecen las clásicas medialunas desde $2.700, los croissants desde $6.300 y porciones de torta como cheesecake, apple crumble, marquise, carrot cake, matilda con frutos rojos por $11.500, perfectas para acompañar el café de especialidad.

Amelia Café. Foto: Instagram/ameliacafe.caba

Para quienes buscan una experiencia más completa, sobresalen platos como el avocado toast ($15.400), los huevos revueltos Amelia ($15.700) y el tostón Amelia ($15.400), tres de las opciones más atractivas para desayunos tardíos o almuerzos livianos. También se destacan las pancakes de frutilla ($12.000) y las de mix de frutas ($9.000), que se convirtieron en una de las propuestas dulces más elegidas.

La carta se completa con sándwiches gourmet, ensaladas, wraps y tostones, con alternativas como el bagel de salmón ahumado ($19.000), la ensalada César con pollo ($14.700) y el taco pastor ($15.000). Además, ofrece bebidas frías, licuados y limonadas, mientras que quienes elijan pagar en efectivo acceden a un 10% de descuento sobre el total de la cuenta.

Amelia Café. Foto: Instagram/ameliacafe.caba

Cómo llegar en transporte público a cada sucursal de Amelia Café

Amelia Café cuenta con dos sucursales en Caballito: Campichuelo 599, a pocas cuadras de la estación Primera Junta de la Línea A de subte, y Rojas 702, cerca de la estación Caballito del ferrocarril Sarmiento.

Ambas sedes tienen fácil acceso en transporte público mediante las líneas A y B de subte, el tren Sarmiento y colectivos como el 15, 55, 105, 119 y 145, que circulan por la zona.

De esta forma, Amelia Café se consolidó como una de las opciones gastronómicas más buscadas de Caballito. Además de una amplia carta de cafés, brunches y pastelería, ofrece un 10% de descuento pagando en efectivo, un beneficio que suma atractivo a una experiencia pensada para cualquier momento del día.