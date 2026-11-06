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Fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires: más de 20 fiestas con entrada gratis, asado, frutillas, chocolate y shows en vivo

La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana largo con celebraciones tradicionalistas, festivales gastronómicos y propuestas para toda la familia. Habrá fiestas dedicadas a la cerveza, el asado, la frutilla y el chocolate, muchas de ellas con entrada gratuita.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fiestas regionales
Las fiestas bonaerenses combinarán gastronomía, música y tradición Foto: Instagram @fiestascervecerasplatenses
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El próximo fin de semana largo será una oportunidad ideal para descubrir diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires. Entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, numerosos municipios ofrecerán espectáculos musicales, ferias de productores, gastronomía regional y actividades vinculadas con la identidad bonaerense.

La agenda incluye propuestas en La Plata, Lobos, Florencio Varela, Marcos Paz, Bragado, General Guido, Mar del Tuyú, Coronel Mom y Camet Norte, entre otras localidades. Muchas celebraciones tendrán entrada libre y gratuita, un atractivo fundamental para quienes desean organizar una escapada económica.

Asado, tradición y cerveza: las fiestas imperdibles

Uno de los encuentros más esperados será el Festival de la Cerveza Capital, en el Camping Municipal de La Plata, ubicado en avenida 122 y 56. Comenzará el viernes a las 18, continuará el sábado desde las 16 y finalizará el domingo, con actividades a partir de las 14.

Fiestas regionales
Más de 20 celebraciones animarán el fin de semana largo Foto: Instagram @fiestascervecerasplatenses

El festival reunirá a productores regionales y ofrecerá más de 200 variedades de cerveza artesanal, además de gastronomía, emprendimientos, actividades recreativas y espectáculos musicales. La entrada será gratuita.

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Fiestas Regionales este fin de semana

La producción de cerveza artesanal creció considerablemente en la Argentina durante las últimas décadas. Lo que comenzó como una actividad de pequeña escala se transformó en un fenómeno vinculado con las economías regionales y el turismo gastronómico.

Fiestas regionales
El asado será protagonista en distintos municipios de la provincia Foto: Web Conocé Lobos

Otra alternativa será la 5° Fiesta de la Tradición y el Asado, en el Parque Municipal Ingeniero Hiriart de Lobos. Habrá un patio peñero, artesanías, viveros, food trucks, música en vivo y danzas tradicionalistas. El gran atractivo será el concurso de asado a la estaca, una técnica de cocción asociada con la historia rural argentina.

La Fiesta de la Frutilla vuelve a Florencio Varela

El sábado 7, de 10 a 22, el Parque Recreativo Thevenet será escenario de la Fiesta de la Frutilla 2026. La jornada contará con productores frutilleros, venta directa, degustaciones, talleres, gastronomía y espectáculos musicales. El acceso será gratuito, aunque el evento se suspenderá en caso de lluvia.

La tradicional celebración se realizará el 7 de noviembre en el Parque Recreativo Thevenet de Florencio Varela, con productores locales, clases de cocina, espectáculos en vivo y degustaciones durante una jornada gratuita para toda la familia.
Florencio Varela celebra la Fiesta de la Frutilla con entrada libre y gratuita. Foto: varela.gob.ar

La celebración busca reconocer el trabajo de las familias que integran el cinturón frutihortícola del sur del conurbano bonaerense, una zona históricamente importante para el abastecimiento de frutas y verduras frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Opciones para disfrutar en familia

En Camet Norte tendrá lugar el Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor. Se realizará el sábado y el domingo, de 14 a 18, con productores locales, emprendedores, artesanos y espectáculos en vivo. La entrada será gratuita.

Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor Foto: marchiquita.tur.ar

En Coronel Mom, partido de Alberti, se celebrará la Fiesta del Pollo. El sábado habrá un gran fogón tradicional y el domingo se realizarán desfiles, presentaciones de ballets, ferias de artesanías y propuestas gastronómicas.

Marcos Paz recibirá la 26º Fiesta del Inmigrante, con comidas típicas, música, exposiciones, vestimentas tradicionales y danzas en el Espacio Quinta Devoto. Estas expresiones recuerdan la influencia de las comunidades inmigrantes que llegaron a la provincia entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Bragado celebra seis décadas de tradición

El sábado desde las 18, Bragado realizará la 60º Fiesta de la Tradición. La programación incluirá peñas, ballets, desfile, fogón, espectáculos folclóricos, patio cervecero y paseo de artesanías. El acceso será gratuito.

Las celebraciones tradicionalistas cobran especial importancia durante noviembre por el Día de la Tradición, conmemorado cada 10 de noviembre por el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, una obra central de la literatura gauchesca publicada originalmente en 1872.

En Bragado se realizará la 60º Fiesta de la Tradición Foto: Wikipedia.

Antes de viajar, se recomienda consultar las redes oficiales de cada municipio, ya que los horarios pueden modificarse por las condiciones climáticas. También conviene llevar agua, protector solar, reposera y efectivo.

Con propuestas para todos los gustos, el fin de semana largo será una oportunidad para recorrer pueblos bonaerenses, probar sabores regionales y mantener vivas las tradiciones locales.

Fiestas RegionalesTurismoHistoriaProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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