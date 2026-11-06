comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nació como un bodegón junto a las vías del tranvía y en 1935 cambió para siempre: hoy es una pizzería de culto con una receta secreta

En una esquina histórica de Mataderos sobrevive un negocio que acompañó la transformación del barrio durante más de un siglo. Comenzó como un despacho de bebidas, cambió de nombre y terminó convirtiéndose en un templo de la pizza porteña.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
En una esquina de Mataderos, al oeste de la Ciudad, está El Cedrón
En una esquina de Mataderos, al oeste de la Ciudad, está El Cedrón Foto: Instagram @el_cedron
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buenos Aires conserva esquinas donde el pasado se resiste a desaparecer. Algunas guardan edificios antiguos; otras, historias transmitidas entre vecinos. Sin embargo, existen pocos lugares donde la memoria todavía puede reconocerse en las paredes, el mostrador y hasta en el sabor de una comida.

En el corazón de Mataderos, sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 6100, funciona El Cedrón, una pizzería tradicional cuya historia comenzó en 1908. En aquel momento, el barrio estaba atravesado por tranvías, trabajadores y una intensa actividad relacionada con los antiguos mataderos porteños.

Antes de convertirse en la pizzería elegida por varias generaciones, el establecimiento fue un bodegón llamado La Primera Curva. El nombre no surgió de una estrategia comercial: hacía referencia al giro que realizaban las vías del tranvía en la intersección de Alberdi y Murguiondo.

El bodegón que nació frente a una curva del tranvía

La historia comenzó cuando Ambrosio Cremella instaló en esa esquina un despacho de bebidas. Por entonces, los bodegones eran mucho más que lugares para comer o tomar algo: funcionaban como espacios de encuentro para trabajadores, comerciantes y vecinos.

Contenido Recomendado

Abrió en el año 1930, cerró en 2014 y reabrió 85 después:el histórico bodegón de CABA donde comieron Troilo, Pugliese y Discépolo

Los Galgos, bar

Nació como panadería en 1910, cerró durante casi un año y reabrió renovado:hoy es un bodegón histórico de CABA y una cábala para los hinchas de Ferro

El Viejo Buzón
Para los años 60s El Cedrón se transformó en un verdadero ícono Foto: Instagram @el_cedron

El movimiento de los tranvías convertía al local en una parada habitual. Por allí circulaban las líneas 40 y 48 de la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, que conectaban Mataderos con distintos sectores del centro. Pasajeros, conductores y parroquianos encontraban allí un sitio donde descansar antes de continuar el viaje.

El mostrador de estaño que atravesó las décadas

En 1930, el negocio pasó a manos de un propietario de apellido Méndez. Durante esa etapa se realizaron reformas y se incorporó un elemento que terminaría convertido en símbolo del lugar: el mostrador de estaño.

Estos mostradores eran habituales en los bares porteños de comienzos del siglo XX. Resistentes y fáciles de limpiar, concentraban buena parte de la vida cotidiana. A su alrededor se servían bebidas y comidas, pero también se discutía sobre fútbol, política y noticias barriales.

El cambio de 1935 que definió su identidad

El gran giro ocurrió en 1935, cuando Manuel Cedrón tomó el control del negocio. El nuevo dueño lo rebautizó Bar El Cedrón, modernizó el salón principal y agregó mesas. Con los años, el antiguo despacho de bebidas comenzó a adoptar otra identidad.

Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram @el_cedron
Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram @el_cedron

En 1950 se inauguró el Salón Familias, orientado hacia la calle Murguiondo. La incorporación reflejó una costumbre de época: numerosos bares reservaban sectores para recibir a grupos familiares, mientras el salón principal mantenía una clientela mayoritariamente masculina.

En 1966 se formó una nueva sociedad y el establecimiento pasó a llamarse El Cedrón S.R.L. Fue entonces cuando terminó de consolidarse como pizzería y comenzó a construir el prestigio que conserva actualmente.

La receta secreta que se convirtió en leyenda

La especialidad de la casa es la pizza al molde, gruesa, abundante y cubierta con una generosa cantidad de queso. Sin embargo, su rasgo más particular aparece al final de la preparación.

Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram/@el_cedron
Pizzería El Cedrón. Foto: Instagram/@el_cedron

Antes de servir cada pizza, los maestros pizzeros aplican una pincelada de un aliño cuya fórmula permanece en secreto. Su sabor recuerda a la salsa provenzal, aunque contiene otros ingredientes que jamás fueron revelados públicamente. Ese detalle se convirtió en una marca inconfundible.

Tango, fútbol y memoria en una esquina de Mataderos

La cercanía con el estadio de Nueva Chicago reforzó además su vínculo con el fútbol. Antes y después de los partidos, la pizzería se volvió punto de encuentro para los hinchas, aunque siempre recibió también a familias, trabajadores y visitantes de otros barrios.

En 2013, la Legislatura porteña declaró a El Cedrón de interés cultural por su valor gastronómico y su importancia para la historia de Mataderos. Más de un siglo después de la apertura de La Primera Curva, la esquina continúa recibiendo comensales. El Cedrón no es solamente una pizzería: es el testimonio vivo de un barrio que creció sin renunciar a su memoria.

BodegonesTurismoMataderos (barrio)
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires:el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes centenarios

    Un francés abandonó los Pirineos para comenzar una nueva vida en Buenos Aires: el pueblo que lleva su apellido y renació entre sierras, trenes y almacenes centenarios

  2. $18 millones en premios, asado con cuero y peña de folklore:la megafiesta de 2 días en un pueblo bonaerense perfecta para este fin de semana largo

    $18 millones en premios, asado con cuero y peña de folklore: la megafiesta de 2 días en un pueblo bonaerense perfecta para este fin de semana largo

  3. Creció pasando 2 meses de verano en Corrientes y rescató la receta de su madre:hoy vende uno de los chipás más elogiados de Buenos Aires en 2 locales

    Creció pasando 2 meses de verano en Corrientes y rescató la receta de su madre: hoy vende uno de los chipás más elogiados de Buenos Aires en 2 locales

  4. Tiene 497.818 habitantes y celebra la Fiesta de la Frutilla con entrada gratis:la ciudad bonaerense que ofrecerá bizcochuelos, alfajores y otras delicias del rubro frutillero

    Tiene 497.818 habitantes y celebra la Fiesta de la Frutilla con entrada gratis: la ciudad bonaerense que ofrecerá bizcochuelos, alfajores y otras delicias del rubro frutillero

  5. Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril:tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

    Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril: tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay:el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

Internacionales

El Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña tras el juicio político por la crisis de Ueno Bank

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: EFE.

Habló Santiago Peña tras su renuncia a la presidencia de Paraguay:“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división”

Difundieron las primeras imágenes de 5 exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay:así ingresaron esposados a prisión

Así llegó el Papa León XIV a Uruguay:la agenda del Sumo Pontífice hasta el domingo 8, cuando viaja a Argentina