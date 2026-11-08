Empezó vendiendo pizzas por una ventanita y se convirtió en la favorita de Franco Colapinto: hoy una grande de muzzarella cuesta $40.000

Pizza con fainá, uno de los clásicos de la gastronomía porteña Foto: Instagram @recorre.ba

En una pequeña habitación de la calle Talcahuano comenzó una historia que atravesó generaciones. Corría 1934 cuando abrió El Cuartito, una pizzería que inicialmente funcionaba como despacho de bebidas y porciones de pizza entregadas por una ventanita. Lo que parecía un negocio modesto terminó convirtiéndose en uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de Buenos Aires.

92 años después, El Cuartito continúa funcionando en Talcahuano 937, conserva su tradición de pizza al molde y es uno de los lugares favoritos del piloto argentino Franco Colapinto, quien lo visita desde chico. Además de su historia, otro dato despierta curiosidad: una pizza grande de muzzarella cuesta $40.000, según un relevamiento publicado en noviembre de 2026.

De un pequeño cuarto en 1934 a una de las pizzerías más famosas de Buenos Aires

La historia comenzó en el antiguo Mercado Libertad, ubicado en la zona de Talcahuano y Charcas, actualmente Marcelo T. de Alvear. Allí, un puesto ofrecía porciones de pizza entre comerciantes que vendían frutas, verduras y otros alimentos.

El emprendimiento se trasladó después a un local diminuto de Talcahuano 937, en un edificio construido en 1898. Tenía apenas un horno, un mostrador y una ventanita desde donde se entregaban las porciones envueltas en papel.

El interior de El Cuartito, una pizzería con 92 años de historia Foto: Instagram @recorre.ba

Su reducido tamaño terminó dándole el nombre que conservaría durante casi un siglo: El Cuartito.

Con el crecimiento de la clientela, sus responsables comenzaron a incorporar propiedades vecinas, entre ellas una antigua mercería, una funeraria y otro restaurante.

Durante la década de 1970, Manuel Diz, conocido como Manolo, se incorporó al negocio junto con otros socios. El pizzero español había aprendido el oficio de un inmigrante italiano cerca de la cancha de Nueva Chicago.

Las sucesivas ampliaciones permitieron que aquel pequeño despacho se transformara en un establecimiento con capacidad para aproximadamente 300 comensales, según una reconstrucción publicada en 2024.

La pizzería favorita de Franco Colapinto que también conquistó a Diego Maradona

Uno de los aspectos más particulares de El Cuartito es su relación con grandes figuras del deporte y la cultura argentina.

Las paredes están cubiertas de fotografías, camisetas, banderines y recuerdos de personalidades como Juan Manuel Fangio, Lionel Messi, Diego Maradona y Aníbal Troilo.

Pizza, fainá y tradición en uno de los locales más emblemáticos de Buenos Aires Foto: Instagram @recorre.ba

Entre sus visitantes habituales también estuvo Maradona, quien disfrutaba de sus pizzas y solía encargar pedidos para llevar.

Décadas después, Franco Colapinto convirtió sus visitas al establecimiento en una tradición. El piloto argentino frecuenta la pizzería desde su infancia y regresó durante sus visitas al país.

En 2025, el corredor compartió su alegría al descubrir que habían colocado una fotografía suya junto a las de grandes ídolos argentinos.

“Vinimos a comer pizza al Cuartito, que me pusieron un cuadro al lado de Fangio, de Messi y debajo de Maradona”, expresó Colapinto.

El homenaje consolidó el vínculo entre el histórico restaurante y el automovilismo argentino.

Cuánto cuesta comer en El Cuartito en noviembre de 2026

La pizzería conserva una carta centrada en la pizza al molde, de media masa y abundante muzzarella, además de empanadas, fainá y postres tradicionales.

La tradicional pizza al molde de El Cuartito, la favorita de Franco Colapinto Foto: Instagram @recorre.ba

Según los precios publicados el 6 de noviembre de 2026, estos son algunos de los valores de referencia:

Pizza grande de muzzarella: $40.000.

Pizza grande de muzzarella y jamón: $50.400.

Pizza grande napolitana: $52.200.

Pizza grande de fugazzeta: $57.800.

Pizza grande de calabresa: $65.200.

Pizza grande de cuatro quesos: $67.100.

Fainá: $3.200.

Empanadas: $5.500 cada una.

En cuanto a las bebidas, una gaseosa cuesta $5.500, mientras que una cerveza Quilmes de litro tiene un valor de $15.400.

De esta manera, dos personas pueden compartir una pizza grande de muzzarella y dos gaseosas por aproximadamente $51.000, sin incluir otros consumos. Los precios están sujetos a modificaciones.

El secreto de una pizzería que lleva 92 años en Buenos Aires

A diferencia de muchos establecimientos gastronómicos modernos, El Cuartito mantiene un sistema de elaboración tradicional.

La masa se prepara manualmente, se deja descansar y después se coloca en moldes. Según explicó Manuel Diz en una entrevista con LA NACION en 2024, las pizzas grandes llevan cerca de 800 gramos de muzzarella y se dividen en ocho porciones.

El Cuartito, la histórica pizzería de Buenos Aires fundada en 1934 Foto: Instagram @recorre.ba

En aquella entrevista, también reveló que el establecimiento utilizaba aproximadamente 3.000 kilos de muzzarella por semana y que podía elaborar unas 700 pizzas durante un viernes.

En diciembre de 2024, el Gobierno porteño reconoció a El Cuartito por sus 90 años de trayectoria, destacando su aporte a la identidad gastronómica de Buenos Aires.

Actualmente, la pizzería se encuentra en Talcahuano 937, cerca de la zona de Tribunales, y abre de martes a domingo, según los horarios publicados en su sitio web.

Lo que comenzó como una pequeña ventanita para vender pizza al paso logró atravesar 92 años de transformaciones urbanas, económicas y culturales, sin abandonar el nombre ni la esencia que lo convirtieron en un clásico porteño.