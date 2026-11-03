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Fue construida en 1686, sobrevivió a las Invasiones Inglesas y al incendio de 1955: cómo es la torre de la iglesia más antigua de Buenos Aires

En pleno centro porteño, una histórica campana resiste el paso del tiempo. Sobrevivió a invasiones, incendios y revoluciones, y aún conserva los sonidos de la Buenos Aires colonial.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Iglesia de San Ignacio Loyola
La histórica Iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en Monserrat Foto: Argentina.gob.ar.
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En pleno barrio porteño de Monserrat, entre edificios, colectivos y bocinas, se esconde un testimonio excepcional de la Buenos Aires colonial. Se trata del campanario de la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el templo más antiguo que todavía se conserva en la Ciudad.

Ubicada en Bolívar 225, a pocos metros de Plaza de Mayo, la iglesia forma parte de la histórica Manzana de las Luces. Su construcción actual comenzó a principios del siglo XVIII, fue inaugurada en 1722 y quedó terminada y consagrada en 1734. Desde sus torres, las campanas acompañaron algunos de los episodios más importantes de la historia argentina.

Cómo es la campana de la iglesia más antigua de Buenos Aires

Antes de la llegada de los teléfonos, las radios y los sistemas de alarma, las campanas funcionaban como una herramienta de comunicación colectiva. Su sonido podía extenderse por varias cuadras y cada toque tenía un significado diferente.

Además de convocar a misa, anunciaban bautismos, casamientos, funerales y celebraciones patronales. También podían advertir sobre incendios, conflictos militares u otras situaciones que exigían la reunión de los vecinos.

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Iglesia de San Ignacio Loyola
El campanario conserva más de tres siglos de historia porteña Foto: Tripadvisor

El antiguo campanario está relacionado con la torre sur de San Ignacio, cuya construcción comenzó en 1686. Para levantarla se utilizaron ladrillos producidos en algunos de los primeros hornos que funcionaron en Buenos Aires.

La torre, el muro frontal y una galería subterránea constituyen algunos de los elementos arquitectónicos más antiguos de la Ciudad. La torre norte fue incorporada a mediados del siglo XIX por el ingeniero Felipe Senillosa, quien buscó reproducir el aspecto de la estructura colonial.

Una iglesia nacida cuando Buenos Aires era una aldea

La historia de San Ignacio comenzó en 1608, cuando los primeros jesuitas levantaron una iglesia de adobe y techos de junco cerca de la actual Plaza de Mayo. En aquella época, Buenos Aires era una pequeña aldea portuaria donde escaseaban la madera, la piedra y otros materiales.

Luego de abandonar ese primer emplazamiento, los religiosos recibieron un terreno delimitado por las actuales calles Perú, Bolívar, Alsina y Moreno. Allí construyeron una segunda iglesia de adobe, finalizada en 1675.

Iglesia de San Ignacio Loyola
Las antiguas campanas marcaron el ritmo de la Buenos Aires colonial Foto: Argentina.gob.ar.

Desde 1712 comenzó a edificarse el templo actual según los planos del arquitecto jesuita Juan Krauss. También participaron Andrés Blanqui, Juan Bautista Prímoli, el carpintero Juan Wolff y el herrero Pedro Weger.

Su diseño tomó como referencia la iglesia del Gesù de Roma. El edificio posee una nave principal, capillas laterales, una cúpula sobre un tambor cuadrangular y una fachada con influencias del barroco bávaro.

De las Invasiones Inglesas a la creación de la UBA

Después de la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles en 1767, el conjunto tuvo diferentes funciones educativas, religiosas y públicas. Entre 1775 y 1791, el templo incluso funcionó como catedral provisoria de Buenos Aires.

Durante las Invasiones Inglesas de 1806, San Ignacio se convirtió en cuartel y bastión militar. Sus túneles coloniales habrían sido utilizados para facilitar desplazamientos y tareas defensivas.

Invasiones Inglesas
Liniers, protagonista de la defensa de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.

En el templo también se realizaron cabildos abiertos y, en 1821, tuvo lugar el acto de inauguración de la Universidad de Buenos Aires. Además, en uno de sus altares descansan los restos de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta.

El templo que sobrevivió al fuego y al abandono

La iglesia atravesó incendios, inundaciones, períodos de abandono y graves problemas estructurales. En junio de 1955, fue uno de los templos incendiados durante el enfrentamiento entre el gobierno de Juan Domingo Perón y sectores de la Iglesia católica.

El fuego causó importantes daños y provocó la pérdida de documentación parroquial. Décadas después, la humedad, las filtraciones y las vibraciones del tránsito pusieron en peligro la estructura del edificio.

Hacia fines de los años noventa, la fachada presentaba grietas y existía riesgo de derrumbe. Diferentes trabajos de restauración permitieron recuperar el templo, declarado Monumento Histórico Nacional en 1942.

Actualmente, San Ignacio ofrece visitas guiadas por sus torres, el claustro y sectores vinculados con los túneles coloniales. Así, su antiguo campanario continúa elevándose sobre Buenos Aires como una voz de bronce que conecta la ciudad colonial con la metrópolis moderna.

HistoriaIglesiaManuel Belgrano
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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