Quedó casi en el olvido tras el cierre del ferrocarril: tiene 125 habitantes, un bosque mágico, una estación de 1911 y está a 260 kilómetros de Buenos Aires

Naturaleza e historia en un mismo paisaje Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La provincia de Buenos Aires conserva numerosos pueblos que alguna vez fueron puntos fundamentales para el movimiento de pasajeros, mercaderías y producción agropecuaria. Algunos consiguieron reinventarse, mientras que otros quedaron alejados de los principales circuitos turísticos.

Uno de esos lugares es Udaquiola, una pequeña localidad perteneciente al partido de Ayacucho que sorprende por su tranquilidad, su patrimonio ferroviario y un frondoso monte que parece guardar las huellas de otra época.

El pueblo cuenta con 125 habitantes y se encuentra a 72 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Desde la Ciudad de Buenos Aires hay que recorrer aproximadamente 260 kilómetros, por lo que puede visitarse durante una escapada de fin de semana.

Udaquiola: el pueblo bonaerense que nació gracias al tren

La historia de Udaquiola está directamente relacionada con la expansión ferroviaria de comienzos del siglo XX. La localidad se formó alrededor de una estación perteneciente al ramal que conectaba Chas con Ayacucho.

La parada ferroviaria fue habilitada oficialmente el 1 de julio de 1911 y funcionó como la quinta estación de aquel recorrido. El pueblo recibió su nombre en reconocimiento a Pedro Udaquiola, propietario de las tierras relacionadas con su fundación.

Una escapada diferente a 260 kilómetros de Buenos Aires Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La llegada del tren transformó la vida de la zona. Cerca de las vías comenzaron a instalarse trabajadores ferroviarios, comerciantes, productores rurales y familias que necesitaban diferentes servicios. De esa manera, la estación se convirtió en el centro económico y social de la localidad.

Durante sus años de mayor actividad, los trenes trasladaron cereales, ganado, correspondencia y pasajeros. También permitieron que los habitantes viajaran hacia ciudades más grandes para estudiar, trabajar, recibir atención médica o comercializar su producción.

El cierre del ramal que modificó su historia

La etapa de crecimiento terminó en 1978, cuando el ramal ferroviario fue cerrado. La suspensión del servicio provocó una fuerte disminución de la actividad comercial y dio comienzo a un proceso de despoblamiento.

La estación fue inaugurada en 1911 Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Ante la falta de oportunidades laborales, numerosos habitantes abandonaron sus hogares. Con el paso del tiempo, el silencio reemplazó al sonido de las locomotoras y Udaquiola estuvo cerca de quedar completamente olvidado.

Sin embargo, la antigua estación todavía permanece en pie. El edificio se encuentra en medio de un bosque, rodeado por árboles y vegetación que crean una atmósfera particular. Esta combinación de naturaleza, silencio y patrimonio histórico constituye una de las postales más atractivas del pueblo.

Un antiguo hotel, un club y noches completamente oscuras

Udaquiola también conserva un viejo hotel, construido durante los años en los que recibía viajeros, comerciantes y empleados ferroviarios. Su presencia permite imaginar la importancia que tuvo la localidad cuando el tren circulaba regularmente.

Otro sitio destacado es el Club Social y Deportivo Udaquiola, inaugurado en 1933. Actualmente continúa funcionando como punto de reunión para fiestas, celebraciones y encuentros comunitarios.

El bosque que rodea la vieja estación Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

A pesar de su reducido tamaño, la localidad posee jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Además, cuenta con delegación municipal, destacamento policial, sala de primeros auxilios y cuartel de bomberos voluntarios.

Quienes conocen la zona destacan sus atardeceres sobre la llanura pampeana. Por la noche, la escasa contaminación lumínica permite contemplar un cielo repleto de estrellas, muy diferente al que se observa en las grandes ciudades.

Qué hacer durante una escapada a Udaquiola

La principal actividad consiste en caminar por los alrededores de la estación, recorrer los senderos entre los árboles y fotografiar las construcciones históricas. También es posible pasear en bicicleta, compartir unos mates o simplemente descansar frente al paisaje rural.

En la zona funciona Fina Estampa, un emprendimiento de turismo rural donde se ofrecen caminatas y comidas caseras al aire libre. La experiencia permite conocer el destino desde la mirada de quienes eligieron vivir en el campo.

Udaquiola conserva apenas 125 habitantes Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Para llegar desde Ayacucho hay que recorrer cerca de 72 kilómetros por la Ruta Provincial 29, en dirección a General Belgrano. Antes de viajar, se recomienda consultar el estado de los caminos, especialmente después de jornadas lluviosas.

Con sus casas dispersas, su bosque y una estación que se resiste a desaparecer, Udaquiola demuestra que los pueblos más pequeños también pueden conservar historias enormes.