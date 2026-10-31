Cómo limpiar el parabrisas por dentro y eliminar la película opaca que molesta al manejar de noche Foto: Gemini

Aunque a simple vista el parabrisas pueda parecer limpio, con el tiempo suele acumular una película opaca en su cara interna. Esa capa, formada por polvo, grasa y residuos de materiales plásticos, genera un velo que se vuelve especialmente molesto al manejar de noche: las luces de otros autos producen halos y reflejos que dificultan la visión.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) advierte que la suciedad y las marcas en el parabrisas pueden aumentar los reflejos y afectar la visibilidad al conducir. Además, el humo del cigarrillo y otros contaminantes en el habitáculo pueden empeorar la situación.

Qué necesitás para limpiar el parabrisas por dentro

Para una limpieza efectiva, solo hacen falta dos paños de microfibra limpios y un producto específico para vidrios de automóviles. Si el auto tiene láminas polarizadas, es clave elegir un limpiador apto para ese tipo de superficies y que no contenga amoníaco, ya que este químico puede dañar las películas de oscurecimiento y dejar marcas.

El primer paso es estacionar el auto a la sombra y esperar a que el vidrio esté frío. Luego, aplicá una pequeña cantidad del limpiador sobre uno de los paños (no directamente sobre el vidrio) para evitar que el líquido caiga sobre el tablero o los componentes electrónicos.

solo hacen falta dos paños de microfibra limpios y un producto específico para vidrios de automóviles. Foto: Gemini

Con movimientos horizontales y una presión moderada, pasá la microfibra por toda la superficie interna, prestando especial atención a los bordes inferiores, donde suele acumularse más suciedad. Si el paño se ensucia, usá una cara limpia para no volver a distribuir los residuos.

Para terminar, utilizá el segundo paño, completamente seco, para retirar la humedad y repasar el vidrio hasta que no queden vetas. Un truco útil: limpiá la cara interna con movimientos horizontales y la externa con movimientos verticales. Así, si aparecen marcas, será más fácil identificar de qué lado quedaron.

Los errores más comunes al limpiar el parabrisas

Uno de los errores habituales es usar papel de cocina, servilletas o trapos que ya se emplearon para otras partes del auto. Estos materiales pueden dejar pelusas, grasa o partículas que empeoran el resultado. También hay que evitar las esponjas abrasivas y los productos fuertes que no estén indicados para superficies automotrices.

Si el parabrisas tiene un tratamiento especial o láminas polarizadas, es fundamental revisar las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto. Algunos manuales de autos detallan métodos específicos y advierten sobre químicos que pueden dañar los recubrimientos.

Por qué es clave mantener el parabrisas limpio por dentro

Mantener el parabrisas impecable, tanto por dentro como por fuera, es una tarea sencilla que conviene sumar al cuidado habitual del auto. Si la película grasosa vuelve a aparecer rápidamente o persiste la pérdida de visibilidad, lo mejor es consultar con un taller para descartar otros problemas.

Un vidrio transparente no solo mejora la estética: es fundamental para manejar con mayor seguridad, sobre todo de noche, cuando los reflejos pueden jugar una mala pasada.