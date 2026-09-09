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De qué murió Chiche Gelblung: qué problema de salud tenía el histórico periodista argentino

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años en Sanatorio Los Arcos. El periodista deja una extensa trayectoria de más de cinco décadas, marcada por su paso por la televisión y el recordado ciclo Memoria.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Murió Chiche Gelblung.
Murió Chiche Gelblung. Foto: NA.
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Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años. El periodista y conductor se encontraba internado desde el martes en el Sanatorio Mater Dei debido a una afección respiratoria y luego trasladado a Los Arcos, donde finalmente perdió la vida. Con una extensa trayectoria en medios gráficos, radio y televisión, fue una de las figuras más reconocidas y polémicas del periodismo argentino.

Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 y comenzó su carrera periodística en 1966, cuando ingresó a la revista Gente. Apenas un año después, tuvo una de sus primeras grandes experiencias profesionales al cubrir la Guerra de los Seis Días.

Chiche gelblung internado salud
Murió Chiche Gelblung. Foto: Captura de pantalla Crónica TV

Décadas más tarde volvió a ejercer como corresponsal de guerra. En 2022 viajó para cubrir el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, retomando una faceta que había marcado sus primeros años en el periodismo.

Chiche Gelblung y su llegada a la televisión

Si bien su trayectoria en medios gráficos había comenzado varias décadas antes, su enorme popularidad llegó durante los años 90 con Memoria, el recordado programa que condujo por Canal 9.

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El ciclo combinaba actualidad, investigaciones, historias policiales y temas vinculados al misterio y lo paranormal, una fórmula que convirtió a Gelblung en una presencia habitual de la televisión argentina.

Su estilo directo y su particular manera de abordar determinados temas también lo llevaron a protagonizar distintas controversias a lo largo de su carrera.

Las polémicas que marcaron su carrera

Una de las situaciones que generó mayor repercusión ocurrió a partir de una entrevista al filósofo español Antonio Escohotado, por la que Gelblung fue denunciado por presunta apología de la droga.

Antonio Escohotado, escritor español. Agencia EFE.
Antonio Escohotado, escritor español. Agencia EFE.

Otro episodio recordado de Memoria estuvo relacionado con el denominado caso Roswell. En el programa se realizó una simulación de una autopsia a un supuesto extraterrestre, en un segmento que buscaba abordar y poner en discusión uno de los casos más conocidos relacionados con presuntos avistamientos de ovnis.

Estos episodios contribuyeron a consolidar la imagen de un periodista dispuesto a abordar temas controvertidos y alejados de los formatos tradicionales.

Los últimos años de Chiche Gelblung

Durante los últimos años, Gelblung había reducido progresivamente sus apariciones en televisión debido a distintos problemas de salud.

Finalmente, este miércoles murió a los 82 años, dejando una extensa trayectoria de más de cinco décadas en los medios argentinos y una marca propia dentro del periodismo gráfico y televisivo.

Chiche GelblungFallecimiento
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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