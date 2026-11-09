Fue a un hotel 5 estrellas en Italia, pidió agua de la canilla y reclamó 2.763 euros: la Justicia falló en su contra Foto: Gemini

Una turista que se alojó en un exclusivo hotel cinco estrellas de los Dolomitas, en Italia, llevó a la Justicia un reclamo insólito: exigió que le sirvieran agua de la canilla durante las cenas, pero el establecimiento solo ofrecía botellas de agua mineral a 7 euros cada una.

El hecho ocurrió en Navidad de 2019, cuando la mujer se hospedó en el Hotel Sassongher, en la localidad alpina de Corvara. Había contratado un paquete de media pensión por más de 5.700 euros, que incluía las cenas pero no las bebidas.

El reclamo por el agua y la demanda millonaria

La huésped pidió en varias oportunidades que le sirvieran agua de la red pública y hasta se ofreció a pagar por ese servicio. Sin embargo, el hotel mantuvo su política de vender únicamente agua mineral embotellada, en presentaciones de 750 mililitros a 7 euros cada una.

Frente a la negativa, la turista decidió iniciar una demanda judicial. Argumentó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental y que los hoteles deberían garantizar una cantidad mínima para cubrir las necesidades básicas, igual que ofrecen cama, sábanas o calefacción.

Michael Criscuolo, un inquilino de 65 años de Connecticut, Estados Unidos, sufrió una lesión en el pie al caminar por el estacionamiento sin iluminación. Foto: Google Gemini.

En su presentación, reclamó una indemnización de 2.763 euros por los gastos extra y el perjuicio personal que, según ella, le provocó la situación.

El fallo de la Corte de Casación y el debate sobre el agua en Europa

El caso escaló hasta la Corte de Casación, el máximo tribunal de Italia, que confirmó los rechazos previos y dictaminó a fines de abril de 2026 que la legislación no obliga a hoteles ni restaurantes a servir agua de la canilla a sus clientes.

La Justicia respaldó la postura del hotel y consideró que, salvo acuerdo previo, cada establecimiento puede definir su política comercial respecto de las bebidas. Así, la turista no obtuvo la indemnización y el criterio quedó firme: en Italia, los hoteles y restaurantes pueden negarse a servir agua de la canilla.

El caso reabrió el debate sobre el acceso al agua en los establecimientos gastronómicos europeos. Si bien la normativa de la Unión Europea promueve que los restaurantes ofrezcan agua de la canilla gratis o a bajo costo, no existe una obligación general para todos los países.