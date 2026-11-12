Multas por conducir con auriculares: hasta 500 unidades fijas y 5 puntos menos en la licencia, aunque no uses el celular

Multas por conducir con auriculares: la Ley Nacional de Tránsito prohíbe utilizar estos dispositivos mientras se maneja, incluso cuando no se manipula el celular. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En Argentina, conducir utilizando auriculares está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, incluso cuando no se manipula el celular. El régimen sancionatorio nacional contempla multas de entre 150 y 500 unidades fijas y el descuento de cinco puntos de la licencia de conducir. Su aplicación concreta depende de la jurisdicción donde se cometa la infracción.

La restricción no se limita a quienes hablan por teléfono o manipulan un dispositivo mientras manejan. También alcanza a los conductores que utilizan auriculares para escuchar contenido de audio, aunque mantengan las manos sobre el volante.

La prohibición está contemplada en la Ley Nacional de Tránsito, mientras que el régimen sancionatorio nacional establece las consecuencias económicas y administrativas. No se trata de una disposición nueva de 2026, sino de una obligación que continúa vigente.

El régimen sancionatorio nacional contempla sanciones económicas para quienes conduzcan utilizando auriculares, tanto inalámbricos como con cable. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Multas por conducir con auriculares: qué establece la Ley Nacional de Tránsito

El artículo 48, inciso x, de la Ley 24.449 prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Esto significa que un automovilista puede cometer una infracción aunque no esté realizando una llamada telefónica. Lo determinante es el uso de auriculares durante la conducción.

La norma no distingue expresamente entre dispositivos con cable e inalámbricos. Por lo tanto, utilizar auriculares Bluetooth no constituye, por sí solo, una excepción a la prohibición.

La medida busca evitar distracciones y preservar la atención del conductor sobre lo que sucede a su alrededor. Los sonidos del tránsito, las bocinas y las sirenas de los vehículos de emergencia pueden proporcionar información importante para reaccionar ante situaciones imprevistas.

Manejar con auriculares puede implicar la pérdida de una cuarta parte del puntaje inicial del sistema de scoring. Foto: Pexels.

Cuánto cuesta la multa por manejar con auriculares y cuántos puntos se pierden

El artículo 91 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, cuyo régimen de sanciones fue sustituido por el Decreto 242/2022, establece una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF) para quienes conduzcan utilizando auriculares o los demás dispositivos comprendidos en esa disposición.

Además, contempla el descuento de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir, en el marco del sistema de scoring.

Las unidades fijas permiten calcular las sanciones de tránsito a partir de un valor de referencia. En el régimen nacional, cada UF equivale al precio de venta al público de un litro de nafta especial de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino, sede central. Por ese motivo, el importe en pesos no es permanente y debe calcularse según el valor aplicable.

Es importante tener en cuenta que las provincias y los municipios pueden contar con regímenes propios. En consecuencia, los montos y la aplicación del descuento de puntos deben verificarse en la jurisdicción donde se cometió la infracción.

Escuchar música o podcasts mediante dispositivos inalámbricos también está alcanzado por la prohibición establecida en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Foto: Municipalidad de San Lorenzo

¿Está permitido escuchar música mientras se conduce?

La Ley Nacional de Tránsito no establece una prohibición general de escuchar música a través del equipo de sonido del automóvil. La diferencia está en el dispositivo utilizado y en las condiciones de conducción.

Escuchar la radio o reproducir música mediante los parlantes del vehículo no equivale automáticamente a conducir con auriculares. Sin embargo, cualquier comportamiento que genere distracciones o comprometa la seguridad vial puede resultar peligroso.

En cambio, utilizar auriculares mientras se maneja está expresamente prohibido por la normativa nacional, independientemente de que se empleen para escuchar canciones, podcasts o conversaciones telefónicas. Por eso, el hecho de no tocar el celular o de utilizar una conexión inalámbrica no elimina la restricción.

El importe de las sanciones y la aplicación del descuento de puntos pueden variar según la jurisdicción donde se cometa la infracción. Foto: Unsplash.

Cómo funciona el sistema de scoring y qué pasa si un conductor pierde puntos

El sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir funciona mediante la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor alcanzado por el régimen.

Cuando se cometen infracciones contempladas en el sistema, se descuentan los puntos correspondientes una vez que la sanción queda firme. En el caso de conducir utilizando auriculares, el régimen nacional prevé la quita de cinco puntos. Esto representa una cuarta parte del puntaje inicial.

La acumulación de infracciones puede llevar a la pérdida total de los puntos y generar consecuencias sobre la habilitación para conducir, de acuerdo con las reglas aplicables.

Sistema de scoring en Argentina: los conductores alcanzados por el régimen comienzan con 20 puntos en su licencia y pueden perderlos por cometer infracciones de tránsito, con consecuencias sobre su habilitación para manejar. Foto: San Fernando Municipio.

No obstante, perder cinco puntos por una primera infracción no significa automáticamente quedar inhabilitado.

Para evitar sanciones, la recomendación es prescindir de los auriculares mientras se conduce y utilizar los sistemas de audio permitidos del vehículo sin comprometer la atención al tránsito.