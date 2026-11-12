Guardó en un frasco agua y barro de un charco: 15 días después, un depredador acechaba entre los sedimentos

La escena más impactante ocurrió en el fondo del recipiente, donde varios organismos utilizaban los sedimentos como refugio. Foto: Google Gemini AI.

Un creador del canal de YouTube HabitatForge Español recogió agua y barro de un charco de lluvia en un estacionamiento y los colocó en un frasco de vidrio para observar los organismos que contenían. Después de 15 días, el agua se volvió más transparente y permitió distinguir numerosos seres vivos, desde crustáceos microscópicos hasta escarabajos acuáticos y una larva depredadora que protagonizó una sorprendente escena de caza.

Qué apareció en el frasco después de 15 días

Al principio, el agua estaba tan turbia que apenas podían distinguirse algunos organismos entre los sedimentos. Con el paso de los días, el barro comenzó a depositarse en el fondo y dejó al descubierto una comunidad de pequeños organismos.

Entre los más abundantes aparecieron copépodos, diminutos crustáceos que forman parte de las cadenas alimentarias acuáticas, y rotíferos, animales microscópicos que se alimentan principalmente de algas, bacterias y partículas orgánicas.

También se observaron escarabajos buceadores, insectos capaces de transportar una reserva de aire bajo sus alas endurecidas para permanecer sumergidos. El creador incorporó una rama al recipiente para facilitar el desplazamiento de otros escarabajos sobre una superficie sólida.

La extraña invasión que cubrió a los crustáceos del recipiente

Uno de los hallazgos más llamativos fue la aparición de pequeñas estructuras blanquecinas adheridas a crustáceos, caracoles y superficies del vidrio.

El video las identifica como Vorticella, un género de protozoos ciliados capaces de fijarse a otros organismos mediante un tallo contráctil . Estas estructuras pueden retraerse rápidamente cuando reciben estímulos mecánicos.

puede afectar a sus huéspedes , aunque las consecuencias dependen de las especies involucradas. Según investigaciones científicas sobre estos microorganismos, algunas especies viven adheridas a crustáceos como organismos epibiontes. Una colonización abundante, aunque las consecuencias dependen de las especies involucradas.

En el mismo recipiente aparecieron ostrácodos, pequeños crustáceos protegidos por un caparazón de dos valvas. Su alimentación varía según la especie e incluye algas, bacterias, materia orgánica y, en algunos casos, otros organismos.

El depredador oculto en el barro que sorprendió con su forma de cazar

La escena más impactante ocurrió en el fondo del recipiente, donde varios organismos utilizaban los sedimentos como refugio.

Allí apareció una larva depredadora con mandíbulas capaces de sujetar a otros animales, que comenzó a acechar un túnel ocupado por un gusano.

Con el paso de los días, el barro comenzó a depositarse en el fondo y dejó al descubierto una comunidad de pequeños organismos. Foto: Google Gemini AI.

Durante la secuencia, un pequeño ostrácodo entró en contacto con la larva y la distrajo momentáneamente. El gusano intentó escapar excavando otra salida, pero el depredador logró atraparlo cuando se asomó, lo arrastró fuera del refugio y comenzó a alimentarse.

Algunas larvas de escarabajos acuáticos, como las de la familia Dytiscidae, tienen mandíbulas especializadas para introducir enzimas digestivas en sus presas. Sin embargo, el material disponible no permite confirmar que el ejemplar filmado pertenezca a esa familia.

El experimento terminó con un detalle inesperado: según relató el creador, el charco original del estacionamiento se había secado pocos días después de recoger la muestra.

El recipiente permitió observar organismos que ya estaban presentes en el agua y el barro, pero que normalmente pasan inadvertidos.