Ley de Tránsito 24.449: la peligrosa infracción en moto que puede dejarte años sin licencia

Qué pasa si el acompañante no usa casco y cómo funciona el scoring. Foto: ChatGPT.

Circular en moto sin casco reglamentario representa un serio riesgo para la seguridad vial y constituye una infracción grave en Argentina. Según la Ley Nacional de Tránsito 24.449, esta conducta puede derivar en multas de hasta 500 unidades fijas (UF), pérdida de puntos de la licencia e incluso inhabilitaciones para conducir que pueden extenderse durante varios años cuando existen reiteradas reincidencias. El artículo 82 establece sanciones progresivas para quienes vuelven a cometer faltas graves después de haber sido sancionados, aunque su aplicación concreta depende del régimen vigente en cada jurisdicción, tal como detalla Canal 26 en sus respectivas notas sobre multas de tránsito.

Cuánto cuesta la multa por circular en moto sin casco y cuántos puntos se pierden

El artículo 40, inciso j, de la Ley 24.449 exige que todos los ocupantes de una motocicleta utilicen cascos normalizados. La obligación sigue vigente en noviembre de 2026 y alcanza tanto al conductor como al acompañante, y el elemento debe estar correctamente colocado y sujetado.

Circular en moto sin casco reglamentario representa un serio riesgo para la seguridad vial y constituye una infracción grave en Argentina. Foto: ChatGPT.

Según el artículo 33 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, actualizado por el Decreto 242/2022, la sanción nacional prevista por incumplir esta obligación es de 150 a 500 unidades fijas (UF). También contempla el descuento de cinco puntos en la Licencia Nacional de Conducir, conforme al sistema de scoring aplicable.

El importe en pesos depende del valor de la unidad fija correspondiente. Por eso, las sanciones económicas concretas deben consultarse según la jurisdicción donde se cometa la infracción.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por 9 meses, 3 años o incluso más

El artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada anteriormente, dentro de un plazo de dos años para las faltas graves.

La infracción anterior no necesariamente debe haber sido por circular sin casco. La normativa computa separadamente la reincidencia en faltas leves y graves, y contempla la inhabilitación por reincidencia únicamente para estas últimas.

Según el artículo 82, los plazos máximos de inhabilitación previstos por la legislación nacional aumentan con cada reincidencia en faltas graves:

Primera reincidencia: inhabilitación de hasta nueve meses, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: inhabilitación obligatoria de hasta 18 meses.

Cuarta reincidencia: el plazo máximo previsto se duplica y puede alcanzar los 36 meses (tres años).

Quinta reincidencia: el plazo máximo vuelve a duplicarse y puede alcanzar los 72 meses (seis años).

El mismo artículo establece aumentos en las multas por reincidencia: un 25% en la primera, un 50% en la segunda y un 75% en la tercera. Para las siguientes, se aplica una fórmula de incremento progresivo. Estas consecuencias requieren una decisión de la autoridad competente y no se producen automáticamente cuando se labra un acta.

Qué pasa si el acompañante no usa casco y cómo funciona el scoring

El artículo 77, inciso s, de la Ley 24.449 clasifica como falta grave conducir una motocicleta cuando alguno de sus ocupantes no utiliza el casco reglamentario correctamente colocado y sujetado. Esto significa que el conductor puede cometer una infracción aunque lleve casco, si su acompañante incumple la obligación.

El artículo 40, inciso j, de la Ley 24.449 exige que todos los ocupantes de una motocicleta utilicen cascos normalizados. Foto: ChatGPT.

Además, el sistema nacional de scoring contempla una base inicial de 20 puntos. Cuando un conductor pierde la totalidad por primera vez, el régimen prevé una inhabilitación de 60 días; la segunda pérdida total implica 120 días y la tercera, 180 días.

Estas sanciones por pérdida de puntos son diferentes de las inhabilitaciones por reincidencia del artículo 82. Su implementación y los procedimientos aplicables dependen de las disposiciones de cada jurisdicción.