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Un belga compró un molino abandonado en 1928 y lo convirtió en una fábrica textil con 1.800 obreros: casi 100 años después, funciona como parque industrial con 25 empresas

Un empresario belga transformó un molino abandonado en una fábrica que impulsó viviendas, escuelas y clubes en Jáuregui. Tras la quiebra de 1995, el antiguo predio inició otra etapa como parque industrial y museo histórico.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Jáuregui
Un rincón histórico del partido de Luján Foto: Instagram @municipiodelujan
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En el partido bonaerense de Luján, Jáuregui conserva una historia marcada por dos transformaciones. Primero creció junto a un molino harinero y una estación de tren; después se convirtió en un centro de producción textil gracias a Julio Steverlynck. La Algodonera Flandria llegó a ocupar a unos 1.800 trabajadores y dio origen a una comunidad de tradiciones persistentes.

La fábrica quebró en 1995, pero el predio encontró otra función. El establecimiento fue reconvertido en un parque industrial que reúne entre 20 y 25 empresas, y un museo conserva objetos de aquella experiencia. La historia de Flandria muestra cómo una fábrica podía moldear una comunidad, desde el trabajo hasta sus clubes.

De un molino de 1862 a la llegada del ferrocarril

La historia comenzó el 14 de julio de 1862, cuando José María Jáuregui obtuvo autorización para instalar un molino harinero llamado Nuestra Señora de Luján. El establecimiento aprovechaba la fuerza del agua del río para procesar cereales cultivados en los campos cercanos. Alrededor del molino surgieron las primeras viviendas y comercios de la zona.

Jáuregui
La antigua fábrica textil Algodonera Flandria Foto: Instagram @municipiodelujan

La situación cambió en 1884, con la inauguración de la estación Jáuregui, que abrió nuevos mercados. Sin embargo, el molino dejó de funcionar en 1915 y sus instalaciones quedaron vacías. Luego llegó la oportunidad de reconvertirlo. El edificio del molino, que había sido un centro productivo del siglo XIX, se convirtió en punto de partida de otra etapa industrial.

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El empresario belga que cambió la historia de Jáuregui en 1928

Julio Steverlynck, nacido en Bélgica en 1895, adquirió el antiguo establecimiento y en 1928 puso en marcha Algodonera Flandria. La fábrica comenzó con 45 trabajadores y, para 1930, ya ocupaba a unos 200. El crecimiento respondió a la incorporación de maquinaria y a la demanda de telas de algodón, un producto de amplio consumo.

Jáuregui
El legado industrial de Julio Steverlynck Foto: Instagram @municipiodelujan

Durante los años siguientes se ampliaron los talleres y se diversificó la actividad. En 1938 se instaló una tintorería y en 1939 una hilandería, mientras que durante la década de 1940 se desarrollaron nuevas iniciativas vinculadas con el lino. La expansión también transformó la vida social.

Dos villas obreras, escuelas y una banda musical

El proyecto no se limitó a la producción. En 1931 se impulsó Villa Flandria Sur y en 1934 Villa Flandria Norte, también conocida como Pueblo Nuevo, con viviendas destinadas a trabajadores y sus familias. Alrededor de los establecimientos surgieron escuelas, instituciones religiosas, espacios sanitarios y actividades recreativas que consolidaron una comunidad.

Entre las iniciativas más recordadas se encuentran la banda Rerum Novarum, fundada en 1937, y el Club Social y Deportivo Flandria, constituido en 1941. La banda reunió a trabajadores y familiares, mientras el club se consolidó como punto de encuentro deportivo. Muchas de esas instituciones sobrevivieron a los cambios económicos posteriores.

De 1.800 trabajadores a la quiebra de 1995

Según investigaciones históricas, Algodonera Flandria llegó a emplear directamente a unas 1.800 personas durante la década de 1960. Su actividad impulsaba comercios, servicios y el movimiento cotidiano de Jáuregui, pero las transformaciones del sector textil y las dificultades financieras terminaron afectando su continuidad. En 1995 se declaró la quiebra, con impacto en numerosas familias.

Un parque industrial y un museo para conservar su legado

En 2001, el antiguo predio fue adquirido para desarrollar un parque industrial aprovechando sus instalaciones fabriles. Registros provinciales señalan que allí funcionan entre 20 y 25 pequeñas y medianas empresas. Además, en 2006 abrió el Museo Textil y Archivo Empresarial, instalado en el antiguo comedor obrero, con testimonios de la fábrica.

Jáuregui está cerca del kilómetro 74 de la Ruta Nacional 5, en el partido de Luján. La estación ferroviaria, las construcciones fabriles y los espacios culturales permiten reconstruir una historia que comenzó con harina, continuó con telas y encontró una nueva etapa productiva. El legado de Flandria sigue presente en el paisaje y la memoria de sus habitantes.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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