Larry, de 96, y Helen, de 97, llevan 75 años casados: comenzaron viajando a caballo y en 2026 siguen juntos pero en un auto eléctrico

Cuando se conocieron, Larry tenía 21 años y Helen, 22. Foto: Google Gemini IA.

Larry Frey, de 96 años, y Helen Frey, de 97, celebran 75 años de matrimonio en Fort Qu’Appelle, una localidad de Saskatchewan, Canadá. Se casaron en noviembre de 1951, cuando viajaban a caballo y vivían sin electricidad. Hoy utilizan teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares y han recorrido rutas canadienses en un automóvil eléctrico.

Cómo se conocieron Larry y Helen y qué ocurrió durante su primera noche de casados

Cuando se conocieron, Larry tenía 21 años y Helen, 22. Ella trabajaba como empleada de un comercio y había escuchado comentarios positivos sobre él, aunque todavía no lo conocía personalmente.

Al recordar aquel encuentro, Larry bromeó sobre la diferencia de edad: “Me casé con una mujer mayor porque me habían dicho que eran más divertidas”, según la traducción de sus declaraciones a CBC News.

Larry Frey, de 96 años, y Helen Frey, de 97, celebran 75 años de matrimonio en Fort Qu’Appelle, una localidad de Saskatchewan, Canadá. Foto: Google Gemini.

La primera noche como matrimonio quedó grabada en sus recuerdos. Era noviembre de 1951 y habían llegado a una vivienda rural que no tenía electricidad ni armarios. Para combatir el frío, tuvieron que desarmar su cama y trasladarla junto a la cocina de leña.

“Tuvimos que desarmar nuestra cama y llevarla hasta donde estaba la cocina”, recordó Larry. Helen también evocó aquella situación con humor durante la entrevista.

De las citas a caballo a los viajes en auto eléctrico: cómo cambió su vida en 75 años

Durante sus primeros años juntos, las carreteras pavimentadas eran escasas en su región. Muchas de sus primeras citas fueron a caballo, un medio de transporte que también formaba parte de las actividades agrícolas de la época.

La pareja cultivaba sus propios alimentos, trabajaba la tierra y construyó instalaciones para su beneficio rural. Con el paso del tiempo, presenció la transformación del trabajo agrícola mediante la incorporación de maquinaria moderna.

Para Larry, la llegada de la electricidad representó uno de los cambios más significativos. Tener una heladera y poder utilizar un calentador eléctrico para el motor del automóvil modificó tareas que antes requerían mucho más esfuerzo.

Actualmente, ambos utilizan FaceTime para hablar con sus familiares y disfrutan de los viajes en su vehículo eléctrico. Aquella pareja que comenzó su matrimonio sin teléfono formó una familia que hoy incluye cuatro hijos, diez nietos, 16 bisnietos y un tataranieto.

Cuál es el secreto de Larry y Helen para mantenerse juntos después de 75 años

Cuando CBC News les preguntó cómo habían conseguido sostener su relación durante tanto tiempo, Larry respondió con una recomendación breve: “Hay que saber cuándo quedarse callado”, traducción de la expresión inglesa “Button your lip”.

Su consejo consiste en evitar prolongar discusiones innecesarias y darle espacio a la otra persona cuando lo necesita.

Helen, por su parte, reconoció que atravesaron momentos felices, dificultades y pérdidas. Su manera de afrontar la convivencia se resume en otra frase: “Vive cada día tal como se presenta”.

Después de 75 años, la mujer todavía mira a su esposo con agradecimiento. “Lo miro y pienso: ‘Dios mío, es mío’. Y estoy muy agradecida”, expresó durante la entrevista.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.