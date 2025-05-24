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Se propaga siete veces más rápido que la gripe: crecen los casos de una variante del coronavirus en un importante país asiático

La nueva cepa del COVID-19 trajo consigo más de 30.000 infectados y 19 muertes en apenas una semana. Cuáles son sus síntomas.

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Alertan por una nueva variante del Coronavirus. Ilustración: Reuters/Dado Ruvic
Alertan por una nueva variante del Coronavirus. Ilustración: Reuters/Dado Ruvic
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Cuando se creía que el coronavirus ya era un tema del pasado gracias a los avances científicos en materia de vacunas, ahora nació una nueva preocupación, ya que uno de los países más importantes de Asia entró en alerta por una gran escalada de casos.

Se trata de Tailandia, donde se registraron más de 30.000 infectados y 19 muertes en apenas una semana debido a la variante ómicron, la cual causa casi los mismos síntomas del virus que infestó al mundo entero a fines de 2019.

Coronavirus en el mundo. Foto: REUTERS
Coronavirus en el mundo. Foto: REUTERS

Alerta por un rebrote del coronavirus en Tailandia. Foto: Archivo Reuters

Alerta en Tailandia por nuevos casos de coronavirus

El país del sudeste asiático registró un gran incremento de casos de COVID en los primeros cinco meses de 2025. Según datos del Departamento de Control de Enfermedades, su capital, Bangkok, tuvo cerca de 33.000 infectados y dos muertos confirmados entre el 11 y 17 de mayo.

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Ante este alarmante número, el gobierno de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra advirtió a la población de que se tomen cuidados extremos de ahora en más ante la propagación de la variante ómicron XEC, sobre la cual el Ministerio de Salud tailandés insistió en su alta transmisibilidad, ya que se propaga hasta siete veces más rápido que la gripe común.

Cuál es la gravedad de la variante ómicron XEC y cuáles son sus síntomas

El primer caso de esta variante del COVID-19 se registró a fines de 2021 en Sudáfrica y es la que más casos provoca alrededor del mundo. Si bien puede solucionarse gracias a la inoculación, su rápida propagación podría llevar al límite al sistema sanitario internacional.

Según los científicos, los síntomas son menos graves que otras variantes, pero a pesar de su leve impacto, puede provocar tanto la internación como la muerte de los pacientes que la sufran.

Un dato clave para diferenciarla es que, a diferencia de otras cepas, no se pierde el gusto o el olfato. En tanto, sus síntomas más comunes son:

  • Dolor de garganta
  • Tos nueva y persistente
  • Congestión nasal
  • Fiebre
  • Fatiga
  • Dolores musculares y corporales
  • Dolores de cabeza

¿Cómo saber si tengo coronavirus o una gripe?

Con la llegada del frío, es muy común que muchas personas se resfríen, por lo que reina la duda sobre si tienen una simple gripe o si se trata de coronavirus. Para ello, un hisopado para hacer la prueba PCR sirve para responder la consulta.

EnfermedadCoronavirusCOVID-19Tailandia
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