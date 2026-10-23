Caminata en puntas de pie con fascitis plantar: el ejercicio de 3 minutos para el tendón de Aquiles y el arco del pie

El ejercicio consiste en elevar los talones y caminar apoyando únicamente la parte delantera de los pies. Foto: Google Gemini.

La caminata en puntas de pie es un ejercicio que puede incorporarse a la rehabilitación de personas con fascitis plantar, una afección que provoca dolor en el talón y la planta del pie. El United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, del Reino Unido, incluye este movimiento entre sus recomendaciones para fortalecer los músculos del pie y mejorar el equilibrio. Puede realizarse como una rutina breve de aproximadamente tres minutos, aunque esa duración no constituye un tratamiento clínicamente validado.

Cómo hacer la caminata en puntas de pie durante 3 minutos

El ejercicio consiste en elevar los talones y caminar apoyando únicamente la parte delantera de los pies, manteniendo el cuerpo erguido y realizando movimientos controlados.

Según las recomendaciones del hospital británico, la secuencia es la siguiente:

Colocarse sobre una superficie firme y estable. Levantar lentamente los talones hasta quedar en puntas de pie. 10 y 20 pasos, manteniendo el equilibrio. Caminar entre, manteniendo el equilibrio. Repetir el recorrido entre tres y cinco veces, según la tolerancia. Descansar cuando sea necesario y aumentar progresivamente la exigencia.

La rutina puede distribuirse en aproximadamente tres minutos, incluyendo pausas. Sin embargo, el protocolo establece pasos y repeticiones, no un tiempo obligatorio.

Qué beneficios tiene para el tendón de Aquiles y el arco plantar

Caminar en puntas de pie activa los músculos de la pantorrilla, especialmente el gastrocnemio y el sóleo, vinculados al talón mediante el tendón de Aquiles. También participan músculos que contribuyen a sostener el arco plantar y estabilizar el pie.

La guía clínica de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia (APTA) recomienda incorporar ejercicios de fortalecimiento del pie y el tobillo al tratamiento de la fascitis plantar.

Además, un ensayo clínico publicado en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports evaluó a 48 pacientes y encontró mejores resultados funcionales a los tres meses entre quienes realizaron elevaciones progresivas de talón frente a quienes practicaron estiramientos. El estudio no evaluó específicamente la caminata de tres minutos.

Cuándo evitar el ejercicio si existe fascitis plantar

La fascitis plantar suele provocar dolor durante los primeros pasos de la mañana o después de permanecer sentado durante un período prolongado.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomienda evitar actividades que empeoren los síntomas y efectuar ejercicios adaptados a cada persona.

La guía clínica de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia (APTA) recomienda incorporar ejercicios de fortalecimiento del pie y el tobillo al tratamiento de la fascitis plantar. Foto: Google Gemini.

Si caminar en puntas de pie aumenta el dolor, debe suspenderse la actividad y consultar con un profesional sanitario , especialmente si también existen molestias en el tendón de Aquiles.

Este ejercicio puede complementar un programa de rehabilitación, pero no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento indicado para cada paciente.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.