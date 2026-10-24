No solo tenis: los 7 deportes que más alargan la vida, según un reconocido cardiólogo

Los 7 deportes que más alargan la vida. Foto: Freepik.

Mantenerse físicamente activo puede marcar una gran diferencia en la salud y la longevidad. Sin embargo, no todos los deportes generan el mismo impacto en el cuerpo ni ofrecen los mismos beneficios a largo plazo.

Así lo explicó el reconocido cardiólogo José Abellán, quien en su cuenta de Instagram (@doctorabellan) compartió cuáles son las disciplinas más asociadas a una mayor expectativa de vida y por qué algunas actividades parecen proteger más al organismo que otras.

“De media, vivirás entre 3 y 5 años más solo por ser activo”, señaló el especialista. Según detalló, los deportes que más favorecen la longevidad son aquellos que combinan ejercicio aeróbico, fuerza y baja carga de impacto.

Cuáles son los deportes que más alargan la vida. Foto: Freepik.

Cuáles son los deportes que más alargan la vida

De acuerdo con los datos compartidos por José Abellán, estas son las actividades físicas que se asocian con una mayor expectativa de vida:

Tenis: +9,7 años

Bádminton: +6,2 años

Fútbol: +4,7 años

Ciclismo: +3,7 años

Natación: +3,4 años

Trote o running: +3,2 años

Gimnasio: +1,5 años

El especialista destacó especialmente el caso del tenis y el bádminton, dos deportes que encabezan el ranking por sus múltiples beneficios físicos y metabólicos.

El especialista destacó especialmente el caso del tenis y el bádminton. Foto: Unsplash.

Por qué algunos deportes ayudan más a vivir más años

Según explicó el cardiólogo, las disciplinas que más se relacionan con la longevidad suelen mejorar tres aspectos fundamentales del organismo:

La capacidad cardiorrespiratoria La masa muscular funcional La reducción del daño acumulado en el cuerpo

“Los deportes que combinan aeróbico, fuerza y baja carga de impacto son los que más destacan”, explicó Abellán.

Además, señaló que ciertas actividades de alto impacto o con colisiones repetidas podrían disminuir parte de esos beneficios debido al desgaste físico acumulado.

Por qué algunos deportes ayudan más a vivir más años. Foto: ChatGPT.

Qué pasa con los deportes de alta exigencia física

El médico también advirtió que algunos deportes extremos o de exigencia intensa pueden generar riesgos si no se practican con control y seguimiento profesional.

Uno de los ejemplos mencionados fue el culturismo de competición. “En algunos deportes, como el culturismo competitivo, el riesgo cardiovascular aumenta de forma importante”, indicó el especialista.

Por eso, remarcó que el objetivo no debería ser solamente entrenar más, sino elegir actividades sostenibles, equilibradas y compatibles con una buena salud integral a largo plazo.

El ejercicio físico sigue siendo una de las claves para vivir más y mejor. Foto: Unsplash.

El ejercicio físico sigue siendo una de las claves para vivir más y mejor

Más allá de las diferencias entre disciplinas, los especialistas coinciden en algo: cualquier nivel de actividad física regular aporta beneficios concretos para la salud. Moverse todos los días ayuda a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer músculos y huesos, reducir el estrés y prevenir enfermedades crónicas.

Y aunque algunos deportes parezcan tener una ventaja extra en términos de longevidad, el mejor ejercicio sigue siendo aquel que puede mantenerse en el tiempo y disfrutarse de manera constante.