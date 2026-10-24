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Una vacuna contra el melanoma logró reducir un 42% el riesgo de recaída o muerte

El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia. Fue probado en 1.137 pacientes y representa un avance para el desarrollo de terapias personalizadas contra el cáncer.

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El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia.
El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia. Foto: Ministerio de Salud.
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Una vacuna experimental contra el melanoma consiguió reducir un 42% el riesgo de recaída o muerte al administrarse junto con un medicamento de inmunoterapia.

El resultado corresponde a un ensayo clínico de fase III realizado con 1.137 pacientes y abre nuevas posibilidades para desarrollar tratamientos contra el cáncer adaptados a las características de cada tumor.

Vacuna contra el melanoma: los resultados del ensayo clínico que abre nuevas posibilidades

Los resultados del estudio INTerpath-001 fueron presentados este sábado 24 de octubre en Madrid, durante el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), por la investigadora australiana Georgina Long.

El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia.

La investigación, desarrollada por las farmacéuticas Moderna y Merck, evaluó una vacuna personalizada de ARN mensajero llamada intismeran autógene, administrada junto con pembrolizumab, un medicamento utilizado en inmunoterapia.

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Los resultados mostraron diferencias importantes entre los pacientes que recibieron ambos tratamientos y aquellos que únicamente fueron tratados con pembrolizumab.

A los dos años, el 82,2% de quienes recibieron la combinación permanecía sin recaídas, frente al 70% del grupo que recibió solamente inmunoterapia.

Además, el tratamiento combinado disminuyó un 38% el riesgo de desarrollar metástasis a distancia o morir. En ese mismo período, el 88,5% de los pacientes tratados con la vacuna no había presentado metástasis a distancia, frente al 80,2% del grupo de comparación.

Cómo funciona la nueva vacuna personalizada contra el cáncer

A diferencia de las vacunas tradicionales, este tratamiento no busca prevenir la aparición del melanoma, sino evitar que regrese después de una operación. Su principal característica es que se desarrolla individualmente para cada paciente, utilizando información genética obtenida de su propio tumor.

Primero, los investigadores analizan una muestra del cáncer e identifican mutaciones que generan proteínas anormales, conocidas como neoantígenos. A partir de estos datos, diseñan una vacuna de ARN mensajero capaz de incorporar instrucciones para producir hasta 34 de esas proteínas.

El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia. Foto: EFE

El objetivo es que el sistema inmunitario aprenda a identificar las células cancerosas y pueda atacarlas si vuelven a aparecer.

Por su parte, el pembrolizumab bloquea una proteína denominada PD-1, que limita la actividad de determinadas células defensivas. La combinación busca mejorar el reconocimiento del cáncer y favorecer la respuesta inmunitaria.

Qué falta investigar antes de que la vacuna pueda utilizarse

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas advierten que todavía existen interrogantes importantes. El ensayo incluyó pacientes con melanoma de alto riesgo, en estadios IIB a IV, cuyos tumores habían sido completamente extirpados mediante cirugía.

Por eso, los resultados no demuestran que la vacuna sea eficaz en todos los pacientes con melanoma, ni en personas con tumores que continúan creciendo o con metástasis que no pueden operarse.

El tratamiento experimental combina ARN mensajero e inmunoterapia. Foto: Ministerio de Salud

Tampoco se ha determinado si la reducción de las recaídas se traducirá en una mayor supervivencia a largo plazo. El estudio continúa para obtener esa información.

Mientras tanto, Moderna y Merck investigan esta tecnología en otros tipos de cáncer, incluidos los tumores de pulmón, vejiga y riñón, aunque su eficacia en esas enfermedades todavía debe demostrarse.

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