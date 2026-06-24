El ingrediente de cocina que podría convertirse en un aliado contra el deterioro cognitivo, según investigadores de la UBA

El condimento que podría mejorar la memoria, según un estudio. Foto: Freepik.

Un equipo científico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró encapsular curcumina, el compuesto que le da el característico color amarillo a la cúrcuma, dentro de nanopartículas más pequeñas que un glóbulo rojo. Aunque el avance todavía se encuentra en una etapa experimental, podría sentar las bases para futuras terapias contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La curcumina es conocida desde hace tiempo por sus propiedades antioxidantes y protectoras. A partir de ello, investigadores de la UBA analizaron si el compuesto podía influir en la formación de los recuerdos al llegar al cerebro.

Cúrcuma, el condimento que podría mejorar la memoria. Foto: Freepik.

Los primeros resultados del estudio

Los primeros resultados fueron alentadores. Los experimentos mostraron una mejora tanto en la consolidación de la memoria, cuando un recuerdo se almacena por primera vez, como en la reconsolidación, el proceso mediante el cual el cerebro actualiza una memoria ya existente al volver a evocarla.

“Es un proyecto de investigación básica y está en una etapa muy preliminar, pero pareciera que tenemos una facilitación de los procesos de consolidación y reconsolidación de la memoria. Y eso es clave”, explicó Mariano Boccia, profesor e investigador del Laboratorio de Neurofarmacología de los Procesos de Memoria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Cúrcuma, condimento. Foto: Freepik.

Para lograr que la curcumina llegue de manera más efectiva al cerebro, el equipo del Laboratorio de Nanomedicinas del Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia desarrolló nanotransportadores, pequeñas esferas de menos de 200 nanómetros capaces de proteger y transportar el compuesto hasta el sitio donde debe actuar.

Según detalló el investigador Diego Chiappetta, estas nanopartículas son tan pequeñas que varias de ellas podrían caber dentro de un glóbulo rojo. Además, a esa escala las propiedades físicas y químicas cambian y el organismo las procesa de manera diferente.

Cúrcuma, el condimento que podría mejorar la memoria. Foto: Freepik.

Los científicos destacaron que este avance abre una ventana de esperanza para desarrollar nuevas estrategias contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, en las que determinadas proteínas se procesan de manera incorrecta, provocando el deterioro y la muerte de las neuronas.

De todos modos, los especialistas aclararon que el camino entre un hallazgo experimental y un medicamento aprobado para uso humano puede llevar décadas y requiere numerosos ensayos clínicos. Sin embargo, sostienen que la comprensión de estos mecanismos representa un paso importante en la búsqueda de futuros tratamientos para los trastornos cognitivos severos.