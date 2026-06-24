Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El ingrediente de cocina que podría convertirse en un aliado contra el deterioro cognitivo, según investigadores de la UBA

Si bien la investigación aún está en fase experimental, el hallazgo podría abrir el camino hacia futuras terapias para el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El condimento que podría mejorar la memoria, según un estudio.
El condimento que podría mejorar la memoria, según un estudio. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un equipo científico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró encapsular curcumina, el compuesto que le da el característico color amarillo a la cúrcuma, dentro de nanopartículas más pequeñas que un glóbulo rojo. Aunque el avance todavía se encuentra en una etapa experimental, podría sentar las bases para futuras terapias contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La curcumina es conocida desde hace tiempo por sus propiedades antioxidantes y protectoras. A partir de ello, investigadores de la UBA analizaron si el compuesto podía influir en la formación de los recuerdos al llegar al cerebro.

Cúrcuma, el condimento que podría mejorar la memoria. Foto: Freepik.

Los primeros resultados del estudio

Los primeros resultados fueron alentadores. Los experimentos mostraron una mejora tanto en la consolidación de la memoria, cuando un recuerdo se almacena por primera vez, como en la reconsolidación, el proceso mediante el cual el cerebro actualiza una memoria ya existente al volver a evocarla.

“Es un proyecto de investigación básica y está en una etapa muy preliminar, pero pareciera que tenemos una facilitación de los procesos de consolidación y reconsolidación de la memoria. Y eso es clave”, explicó Mariano Boccia, profesor e investigador del Laboratorio de Neurofarmacología de los Procesos de Memoria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Contenido Recomendado

No es por el shampoo:el error que muchas cometen al lavarse el pelo y que acelera la caída capilar

No es por el shampoo: el error que muchas cometen al lavarse el pelo y que acelera la caída capilar

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca por la que fue operado Fernando Gago

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca por la que fue operado Fernando Gago
Cúrcuma, condimento. Foto: Freepik.

Para lograr que la curcumina llegue de manera más efectiva al cerebro, el equipo del Laboratorio de Nanomedicinas del Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia desarrolló nanotransportadores, pequeñas esferas de menos de 200 nanómetros capaces de proteger y transportar el compuesto hasta el sitio donde debe actuar.

Según detalló el investigador Diego Chiappetta, estas nanopartículas son tan pequeñas que varias de ellas podrían caber dentro de un glóbulo rojo. Además, a esa escala las propiedades físicas y químicas cambian y el organismo las procesa de manera diferente.

Cúrcuma, el condimento que podría mejorar la memoria. Foto: Freepik.

Los científicos destacaron que este avance abre una ventana de esperanza para desarrollar nuevas estrategias contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, en las que determinadas proteínas se procesan de manera incorrecta, provocando el deterioro y la muerte de las neuronas.

De todos modos, los especialistas aclararon que el camino entre un hallazgo experimental y un medicamento aprobado para uso humano puede llevar décadas y requiere numerosos ensayos clínicos. Sin embargo, sostienen que la comprensión de estos mecanismos representa un paso importante en la búsqueda de futuros tratamientos para los trastornos cognitivos severos.

SaludLongevidadMente
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Erupción en la piel y picazón por estrés:qué hacer ante el síntoma y cómo eliminarlo

    Erupción en la piel y picazón por estrés: qué hacer ante el síntoma y cómo eliminarlo

  2. Adiós a las dietas detox:la fruta que los expertos recomiendan para cuidar el hígado de forma natural

    Adiós a las dietas detox: la fruta que los expertos recomiendan para cuidar el hígado de forma natural

  3. ¿Para qué sirven las amígdalas?

    ¿Para qué sirven las amígdalas?

  4. Un análisis de sangre podría anticipar el cáncer de pulmón más de 5 años antes

    Un análisis de sangre podría anticipar el cáncer de pulmón más de 5 años antes
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales:quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales: quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

Javier Milei, en el cierre del evento de la Fundación Faro:“Nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años”

Causa Odebrecht:condenaron a Julio de Vido y a dos exfuncionarios por irregularidades en gasoductos

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos:ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos: ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Irán negó los dichos de Trump y aseguró que no permitirá el ingreso de inspectores nucleares de la ONU

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032