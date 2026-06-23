Presión arterial alta: cuáles son los hábitos cotidianos que pueden elevarla sin que lo notes

Hipertensión arterial Foto: Unsplash

La hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes del mundo y al mismo tiempo, es una de las más peligrosas, ya que es conocida como “el asesino silencioso”. Esta patología suele desarrollarse sin síntomas evidentes y puede aumentar significativamente el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

Aunque la genética y la edad desempeñan un papel importante, los especialistas coinciden en que muchos de los factores que favorecen la presión alta están relacionados con hábitos cotidianos. Por eso, identificar y corregir ciertas conductas puede marcar una diferencia significativa en la prevención y el control de la enfermedad.

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Cardiólogos consultados por distintos medios especializados indicaron que el exceso de sal, el sedentarismo, el consumo frecuente de alcohol, el estrés crónico y hasta la falta de sueño son algunos de los principales responsables del aumento de la presión arterial en los adultos.

Además, uno de los factores más relacionados con la hipertensión es el consumo excesivo de sodio. Gran parte de la sal que las personas ingieren diariamente no proviene del salero, sino de alimentos procesados, ultraprocesados, panes, snacks, sopas industrializadas y comidas preparadas.

Los especialistas explican que el sodio favorece la retención de líquidos, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo y aumenta la presión sobre las arterias. Por ese motivo, recomiendan priorizar alimentos frescos, frutas, verduras y patrones alimentarios como la dieta DASH o la dieta mediterránea.

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El sedentarismo, el enemigo número uno del corazón

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), la falta de actividad física es otro de los hábitos que más perjudican la presión arterial. Permanecer muchas horas sentado o llevar una vida poco activa favorece el aumento de peso y el deterioro progresivo de la salud cardiovascular.

En este sentido, los médicos de AHA recomiendan realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar a paso ligero, nadar o andar en bicicleta. La actividad física regular fortalece el corazón y contribuye a mantener la presión arterial en valores saludables.

El consumo frecuente y excesivo de alcohol también puede provocar aumentos sostenidos de la presión arterial. Según los cardiólogos, limitar su ingesta es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo cardiovascular.

A esto se suma el estrés crónico, que mantiene elevados los niveles de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Cuando esta situación se prolonga en el tiempo, el organismo permanece en estado de alerta constante, favoreciendo el aumento de la tensión arterial. Técnicas como la meditación, la respiración profunda y el yoga pueden ayudar a contrarrestar estos efectos.

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Presión arterial alta: la calidad del sueño, la clave del éxito

Según informó Mayo Clinic, la calidad del sueño también influye directamente en la presión arterial. Dormir poco o padecer trastornos como la apnea obstructiva del sueño puede dificultar la regulación natural de la tensión durante la noche. En este mismo sentido, resaltó que las personas con horarios de descanso irregulares o con sueño insuficiente tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión que las que respetan un horario fijo de descanso.

Por otro lado, aunque muchas veces pasa desapercibido, el aislamiento social puede tener consecuencias sobre la salud cardiovascular. Los especialistas sostienen que la soledad prolongada genera respuestas fisiológicas similares a las provocadas por el estrés, elevando los niveles de presión arterial y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas.

Mantener vínculos sociales activos, compartir actividades con familiares o amigos y participar en grupos comunitarios puede aportar beneficios tanto para la salud mental como para el sistema cardiovascular.

Por último, según los criterios de la Asociación Americana del Corazón, una presión arterial que supera los 120/80 mmHg ya se considera elevada, mientras que registros de 130/80 mmHg o más corresponden a un cuadro de hipertensión. Por este motivo, los expertos recomiendan realizar controles de manera regular, ya que muchas personas conviven con esta condición sin saberlo debido a que suele no presentar síntomas evidentes.