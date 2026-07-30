Franco Colapinto fue nominado a un prestigioso premio de la Fórmula 1 tras una maniobra que deslumbró al mundo

Franco Colapinto fue nominado a un prestigioso premio de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Mientras disfruta del receso de verano europeo y recarga energías para afrontar la segunda mitad de la temporada, Franco Colapinto recibió una noticia que confirma su crecimiento dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino fue nominado por primera vez al premio “Overtake of the Month” (“Sobrepaso del Mes”), gracias a una espectacular maniobra que protagonizó durante el Gran Premio de Bélgica.

En un campeonato que no le dio demasiadas treguas en las últimas fechas, especialmente por algunos inconvenientes de rendimiento dentro de Alpine, Colapinto logró volver a destacarse por su talento al volante. La acción que hoy lo coloca entre los candidatos al reconocimiento mensual ocurrió en Spa-Francorchamps, donde ejecutó un brillante doble adelantamiento sobre Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Liam Lawson (Racing Bulls).

El doble adelantamiento de Franco Colapinto que sorprendió a la Fórmula 1

La maniobra le permitió escalar hasta la décima posición y sumar un valioso resultado, pero además dejó una fuerte impresión entre aficionados, especialistas y la propia organización de la Fórmula 1. El movimiento combinó precisión, valentía y una lectura perfecta de la carrera, características que rápidamente lo convirtieron en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Las cinco maniobras elegidas para "Sobrepaso del Mes" de julio en la Fórmula 1. Créditos: X @F1

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de fanáticos destacaron el adelantamiento y lo señalaron como una de las mejores acciones de toda la temporada 2026. Esa repercusión terminó siendo respaldada por la F1, que incluyó el sobrepaso del argentino entre los cinco candidatos al premio correspondiente al mes de julio.

Contra quiénes compite Colapinto por el premio al mejor sobrepaso del mes

Sin embargo, la competencia no será sencilla. Colapinto deberá medirse con algunas de las figuras más importantes de la categoría. Entre los nominados aparecen Max Verstappen por su adelantamiento a Lewis Hamilton en Hungría, Hamilton sobre Arvid Lindblad también en el Hungaroring, Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone y Liam Lawson por una acción frente a Oscar Piastri y Lindblad en Austria.

Entre los nominados aparecen Max Verstappen por su adelantamiento a Lewis Hamilton en Hungría. Foto: Reuters (Marco Bello)

A pesar del peso de sus rivales, el argentino arrancó con buenas sensaciones en las primeras horas de la votación. Según los primeros sondeos entre los aficionados, su doble sobrepaso en Bélgica figura entre los favoritos junto a la maniobra de Verstappen sobre Hamilton, en una pulseada que promete mantenerse pareja hasta el cierre de la elección.

Cómo votar por Franco Colapinto en el Overtake of the Month de la F1

Como ocurre con este tipo de reconocimientos, el resultado dependerá exclusivamente del voto de los fanáticos. En ese contexto, el respaldo de los seguidores argentinos puede marcar la diferencia para que Colapinto consiga un premio que tendría un enorme valor simbólico en su carrera.

El respaldo de los seguidores argentinos puede marcar la diferencia para que Colapinto consiga un premio. Foto: X @AlpineF1Team

Quienes deseen apoyarlo pueden hacerlo a través del sitio oficial de la Fórmula 1. El procedimiento consiste en registrarse con una cuenta de usuario y elegir la maniobra favorita. La votación permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 5 de agosto, fecha en la que se conocerá cuál fue el adelantamiento más destacado del mes.

En medio de una temporada desafiante y con Alpine trabajando para mejorar su rendimiento de cara al tramo decisivo del campeonato, Colapinto suma una nueva muestra de reconocimiento internacional. Esta vez, no por un resultado final, sino por una maniobra que reflejó el talento, la audacia y la personalidad que lo llevaron a ganarse un lugar en la élite del automovilismo mundial.