Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

26 Planeta Documentales: El costo invisible de tirar la comida

Tiramos comida sin pensar. En casa, en los supermercados, en los mayoristas. Pero ese desperdicio tiene un costo que no vemos en la etiqueta. Este documental revela el otro lado del problema, y cómo lo que descartamos puede convertirse en alimento para quienes más lo necesitan.

26 Planeta
Por 26 Planeta
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
🍖 DOCUMENTAL EXCLUSIVO | El costo invisible de tirar la comida
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, la paradoja del hambre resulta inaceptable: una de cada tres personas vive con inseguridad alimentaria mientras una parte masiva de la producción termina en la basura. La nueva entrega de 26 Planeta Documentales, El costo invisible de tirar la comida, producido por Canal 26 y conducido por Fernando Chirelli, revela que en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente, una cifra que, de ser canalizada correctamente, podría resolver el problema del hambre en el país.

Un golpe directo al planeta

El impacto del desperdicio no es solo social, sino profundamente ambiental. A nivel global, el sistema alimentario es responsable de entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Existe un dato alarmante que ilustra la gravedad del problema: si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo.

Cuando la comida se pudre en vertederos, genera metano, un gas con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Además, tirar comida implica derrochar recursos vitales: para producir apenas un kilo de carne se requieren cerca de 15,000 litros de agua.

¿Por qué tiramos lo que sirve?

Las causas del desperdicio son múltiples y van desde el campo hasta el hogar. Muchos productos son descartados simplemente por no cumplir con estándares estéticos de tamaño o forma, como zanahorias o alcauciles que son perfectamente nutritivos pero “feos” para el mercado.

Contenido Recomendado

26 Planeta Documentales:Sabores que cuidan la tierra

🌎 DOCUMENTAL EXCLUSIVO | Sabores que cuidan la tierra

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central: ¿alcanza para una semana?

En los hogares, la falta de planificación y el mal almacenamiento resultan en que cada familia argentina deseche unos 72 kg de comida al año.

Cuidados al momento de limpiar y cocinar alimentos Foto: Freepik

Rescate y soluciones innovadoras

Frente a este escenario, surgen iniciativas que buscan darle una segunda oportunidad a lo que antes era basura:

  • Red de Bancos de Alimentos: En Argentina, 20 bancos asisten a un millón de personas, entregando anualmente 46 millones de platos de comida a partir de donaciones de empresas y supermercados.
  • Mercado Central de Buenos Aires: A través de su Centro de Reciclaje, logran recuperar el 45% de los residuos orgánicos, transformando lo que no es apto para consumo humano en compost para restaurar suelos degradados. En el último año, rescataron 880 toneladas de alimentos para comedores sociales.
  • Economía Circular: Proyectos como Procens en Balcarce utilizan larvas de mosca para convertir desperdicios de papa en harina proteica para consumo animal y fertilizantes orgánicos, cerrando el ciclo de producción de manera sustentable.

Un cambio de paradigma urgente

La trazabilidad y la eficiencia en las cadenas de distribución son los grandes desafíos pendientes. Como señala el documental, reducir el desperdicio no es solo un tema de costos o logística, sino una responsabilidad ética y social. En un mundo que camina hacia los 10,000 millones de habitantes, aprender a consumir de manera consciente y aprovechar cada recurso es la única forma de evitar que el planeta siga “pagando por nuestros platos rotos”

Todas las entregas de 26 Planeta Documentales

Encontrá todos los documentales en una lista de reproducción en Youtube de Canal 26.

Alimentos26 PlanetaDocumental
26 Planeta
26 Planeta

author

Nota Más leídas

  1. ¿El fin de las estaciones de servicio?:crean una máquina del tamaño de una heladera que fabrica combustible con aire y agua

    ¿El fin de las estaciones de servicio?: crean una máquina del tamaño de una heladera que fabrica combustible con aire y agua

  2. El planeta entró en “bancarrota hídrica”, según la ONU:qué es esta nueva categoría y por qué es una alerta histórica

    El planeta entró en “bancarrota hídrica”, según la ONU: qué es esta nueva categoría y por qué es una alerta histórica

  3. Abundante pelaje y desconfiado:curiosidades del pomerania, la raza del perro Calabaza

    Abundante pelaje y desconfiado: curiosidades del pomerania, la raza del perro Calabaza

  4. La otra cara del “superalimento” açaí:un estudio reveló que su producción reduce la diversidad de aves en la Amazonia brasileña

    La otra cara del “superalimento” açaí: un estudio reveló que su producción reduce la diversidad de aves en la Amazonia brasileña
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

9 de julio:la coincidencia patria que unió el Día de la Independencia con el nacimiento de Mercedes Sosa, la voz del folklore y la música popular

9 de julio: la coincidencia patria que unió el Día de la Independencia con el nacimiento de Mercedes Sosa, la voz del folklore y la música popular

Sacudón en la música popular:a los 84 años, murió un cantor que marcó un antes y un después en el folklore de Entre Ríos

Un encuentro que cambió la historia de la música:cómo nació la canción de The Beatles elegida por Taylor Swift para dar el sí

Tragedia en el mundo del folklore:la joven promesa del chamamé que murió a los 26 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 22

Tecnología

WhatsApp prepara una función para recordar los cumpleaños de tus contactos:cómo funcionará la nueva actualización

WhatsApp prepara una función para recordar los cumpleaños de tus contactos: cómo funcionará la nueva actualización

“Busquen mi nombre en Google”, el curioso pedido de Erling Haaland a sus seguidores en la previa del partido con Inglaterra

Haaland, ganador en el Mundial y las redes sociales:superó a Vozinha en el ranking de nuevos seguidores en Instagram

El nuevo costo para las empresas de ignorar la inteligencia artificial:menos clientes, fuga de talento y pérdida de competitividad

Turismo

Reabrió en San Telmo una pulpería de más de 300 años:el secreto histórico que esconde bajo su patio

Reabrió en San Telmo una pulpería de más de 300 años: el secreto histórico que esconde bajo su patio

Pastas frescas, lasaña y cannolis:dónde queda el restaurante de Rusherking y qué ofrece su menú italiano

El pueblo bonaerense famoso por su Fiesta del Asado Criollo:dónde queda y cómo llegar desde CABA

Ideal para el finde:cómo llegar a General Alvear, la ciudad que regalará asado de 10 vaquillonas a la reja y tendrá un show de Amar Azul