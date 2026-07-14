🍖 DOCUMENTAL EXCLUSIVO | El costo invisible de tirar la comida

En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, la paradoja del hambre resulta inaceptable: una de cada tres personas vive con inseguridad alimentaria mientras una parte masiva de la producción termina en la basura. La nueva entrega de 26 Planeta Documentales, El costo invisible de tirar la comida, producido por Canal 26 y conducido por Fernando Chirelli, revela que en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente, una cifra que, de ser canalizada correctamente, podría resolver el problema del hambre en el país.

Un golpe directo al planeta

El impacto del desperdicio no es solo social, sino profundamente ambiental. A nivel global, el sistema alimentario es responsable de entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Existe un dato alarmante que ilustra la gravedad del problema: si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo.

Cuando la comida se pudre en vertederos, genera metano, un gas con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Además, tirar comida implica derrochar recursos vitales: para producir apenas un kilo de carne se requieren cerca de 15,000 litros de agua.

¿Por qué tiramos lo que sirve?

Las causas del desperdicio son múltiples y van desde el campo hasta el hogar. Muchos productos son descartados simplemente por no cumplir con estándares estéticos de tamaño o forma, como zanahorias o alcauciles que son perfectamente nutritivos pero “feos” para el mercado.

En los hogares, la falta de planificación y el mal almacenamiento resultan en que cada familia argentina deseche unos 72 kg de comida al año.

Cuidados al momento de limpiar y cocinar alimentos Foto: Freepik

Rescate y soluciones innovadoras

Frente a este escenario, surgen iniciativas que buscan darle una segunda oportunidad a lo que antes era basura:

Red de Bancos de Alimentos: En Argentina, 20 bancos asisten a un millón de personas, entregando anualmente 46 millones de platos de comida a partir de donaciones de empresas y supermercados.

Mercado Central de Buenos Aires: A través de su Centro de Reciclaje, logran recuperar el 45% de los residuos orgánicos , transformando lo que no es apto para consumo humano en compost para restaurar suelos degradados. En el último año, rescataron 880 toneladas de alimentos para comedores sociales.

Economía Circular: Proyectos como Procens en Balcarce utilizan larvas de mosca para convertir desperdicios de papa en harina proteica para consumo animal y fertilizantes orgánicos, cerrando el ciclo de producción de manera sustentable.

Un cambio de paradigma urgente

La trazabilidad y la eficiencia en las cadenas de distribución son los grandes desafíos pendientes. Como señala el documental, reducir el desperdicio no es solo un tema de costos o logística, sino una responsabilidad ética y social. En un mundo que camina hacia los 10,000 millones de habitantes, aprender a consumir de manera consciente y aprovechar cada recurso es la única forma de evitar que el planeta siga “pagando por nuestros platos rotos”

Todas las entregas de 26 Planeta Documentales

Encontrá todos los documentales en una lista de reproducción en Youtube de Canal 26.