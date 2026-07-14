En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, la paradoja del hambre resulta inaceptable: una de cada tres personas vive con inseguridad alimentaria mientras una parte masiva de la producción termina en la basura. La nueva entrega de 26 Planeta Documentales, El costo invisible de tirar la comida, producido por Canal 26 y conducido por Fernando Chirelli, revela que en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente, una cifra que, de ser canalizada correctamente, podría resolver el problema del hambre en el país.
El impacto del desperdicio no es solo social, sino profundamente ambiental. A nivel global, el sistema alimentario es responsable de entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Existe un dato alarmante que ilustra la gravedad del problema: si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo.
Cuando la comida se pudre en vertederos, genera metano, un gas con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Además, tirar comida implica derrochar recursos vitales: para producir apenas un kilo de carne se requieren cerca de 15,000 litros de agua.
Las causas del desperdicio son múltiples y van desde el campo hasta el hogar. Muchos productos son descartados simplemente por no cumplir con estándares estéticos de tamaño o forma, como zanahorias o alcauciles que son perfectamente nutritivos pero “feos” para el mercado.
En los hogares, la falta de planificación y el mal almacenamiento resultan en que cada familia argentina deseche unos 72 kg de comida al año.
Frente a este escenario, surgen iniciativas que buscan darle una segunda oportunidad a lo que antes era basura:
La trazabilidad y la eficiencia en las cadenas de distribución son los grandes desafíos pendientes. Como señala el documental, reducir el desperdicio no es solo un tema de costos o logística, sino una responsabilidad ética y social. En un mundo que camina hacia los 10,000 millones de habitantes, aprender a consumir de manera consciente y aprovechar cada recurso es la única forma de evitar que el planeta siga “pagando por nuestros platos rotos”
Encontrá todos los documentales en una lista de reproducción en Youtube de Canal 26.