Con más de 500 productores y chefs de primer nivel, llega Caminos y Sabores 2026 a CABA: cuándo es y cómo conseguir entradas

Caminos y Sabores 2026 celebrará su 20.ª edición con una nueva sede en BA Ferial, donde reunirá a más de 500 productores y emprendedores de todo el país. Foto: Prensa.

La gastronomía argentina volverá a convertirse en protagonista con una nueva edición de Caminos y Sabores, la feria federal que desde hace dos décadas reúne a productores, cocineros, artesanos y emprendedores de todo el país en un mismo lugar.

Este 2026 será una edición especial. No solo porque el evento celebrará sus 20 años, sino también porque estrenará una nueva sede: BA Ferial, el renovado predio de Costa Salguero que abrirá sus puertas entre el 9 y el 12 de julio para recibir a miles de visitantes.

La feria federal de gastronomía y productos regionales ofrecerá degustaciones, clases de cocina en vivo, concursos y actividades para toda la familia durante cuatro jornadas.

Con más de 500 expositores, propuestas gastronómicas, clases de cocina, degustaciones, concursos y actividades para toda la familia, la feria promete convertirse nuevamente en uno de los grandes eventos del calendario porteño.

Más de 500 productores y nueve recorridos para descubrir los sabores de Argentina

Caminos y Sabores propone un verdadero viaje por las tradiciones culinarias argentinas sin salir de Buenos Aires. Durante los cuatro días del evento participarán productores provenientes de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.

Los visitantes podrán recorrer los tradicionales nueve caminos temáticos, dedicados a:

El Camino Federal.

El Camino de los Dulces.

El Camino de las Picadas.

El Camino de los Frutos de la Tierra.

El Camino de las Infusiones.

El Camino de los Aceites y Aderezos.

El Camino de las Bebidas.

El Camino del Turismo y la Tradición.

El Camino de Tu Cocina.

El renovado predio de BA Ferial, en Costa Salguero, será el escenario de una edición especial que busca acercar al público los sabores, tradiciones y culturas de cada provincia argentina. Foto: Prensa.

Además de conocer productos regionales, los asistentes tendrán la posibilidad de dialogar directamente con los emprendedores y descubrir las historias que hay detrás de cada elaboración.

Cocinas en vivo, concursos y más de 50 propuestas gastronómicas

Uno de los espacios más convocantes volverá a ser El Gran Banquete Argentino, donde más de 40 chefs realizarán demostraciones culinarias utilizando ingredientes típicos de diferentes regiones del país.

Entre las figuras confirmadas se destacan Germán Martitegui, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Martín Molteni, Juan Gaffuri, Santiago Giorgini, además de Ariel Gravano, Nicolás Tykocki, Paco Almeida, Paula Comparatore, Emiliano Yulita y Madame Papin, entre otros referentes de la cocina nacional.

Reconocidos chefs, cientos de expositores y un amplio patio gastronómico formarán parte de una de las propuestas culinarias más importantes del calendario nacional. Foto: Web caminosysabores

La agenda también incluirá:

El concurso Experiencias del Sabor , que reconocerá a destacados productores argentinos.

La tercera edición de la Copa Alfajor Argentino , donde competirán elaboradores en las categorías Marplatense, Blanco y de Autor.

Catas guiadas y degustaciones.

Charlas de expositores.

El Encuentro de Jóvenes, destinado a estudiantes y docentes vinculados con la gastronomía, el turismo y la hotelería.

Para completar la experiencia, el predio contará con un patio gastronómico integrado por más de 50 food trucks, además de espacios de descanso distribuidos en todos los pabellones.

Con descuentos en las entradas, transporte gratuito y una programación renovada, Caminos y Sabores 2026 promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía argentina. Foto: Prensa.

Caminos y Sabores 2026: entradas, horarios y cómo llegar

La feria se desarrollará del 9 al 12 de julio, en el horario de 12 a 20, en BA Ferial, ubicado sobre Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en Costa Salguero.

Quienes asistan podrán utilizar un servicio gratuito de transporte que partirá desde Plaza Italia (Av. Santa Fe 4162), con salidas entre las 11.30 y las 20.30.

También será posible llegar mediante las líneas de colectivo 8, 33, 34, 37, 45, 160 y 166, el Ferrocarril Belgrano Norte (estación Saldías) o en vehículo particular, ya que el predio dispone de estacionamiento y un amplio sector de parking gratuito sobre la Costanera.

Entradas

Entrada general: $20.000.

Jubilados y mayores de 65 años: $7.000, con acreditación correspondiente.

Menores de 16 años: ingreso gratuito el jueves 9 y viernes 10 de julio, acompañados por un adulto.

Además, los clientes del Banco Nación podrán acceder a un 15% de descuento pagando con tarjetas Visa o Mastercard en un pago, mientras que los socios de Clarín 365 tendrán una promoción 2x1 durante las cuatro jornadas del evento.

Con una sede renovada, cientos de productores de todo el país y una agenda repleta de actividades, Caminos y Sabores 2026 buscará consolidarse una vez más como el principal punto de encuentro para quienes desean descubrir la diversidad gastronómica y cultural de Argentina.