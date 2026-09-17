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El sur del conurbano se tiñe de colores: cuándo es la Fiesta de la Primavera con desfile, folklore y actividades para todos

La programación del evento tan esperado por las familias incluirá rock, folklore y cumbia, además de un desfile lleno de colores en el que podrán participar quienes estén interesados. Todos los detalles, en la nota.

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Cuándo es la Fiesta de la Primavera.
Cuándo es la Fiesta de la Primavera. Foto: Freepik
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Con la llegada de la primavera cada vez más cerca, el sur del conurbano tendrá este domingo una agenda especial para quienes quieran salir de casa y aprovechar el día al aire libre. Monte Grande será uno de los puntos donde habrá actividades gratuitas para disfrutar en familia.

Desde las 15:30 horas, la Plaza Mitre se convertirá en el escenario de una celebración que tendrá propuestas musicales y un particular desfile relacionado con la nueva estación.

Rock, folklore y cumbia en la Plaza Mitre

La música será uno de los ejes de la tarde. Sobre el escenario pasarán artistas de diferentes géneros, con una programación que incluirá rock, folklore y cumbia, ideal para visitantes de todo tipo de edad.

La actividad está pensada para compartir entre vecinos y familias, aprovechando uno de los espacios públicos más conocidos de Monte Grande.

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Sin embargo, habrá un detalle que hará diferente a la jornada: el público también podrá formar parte del festejo participando del desfile.

Fiesta de la Primavera. Foto: redes sociales.

Fiesta de la Primavera: un desfile para recibir la nueva estación

El desfile de primavera será una de las propuestas que le pondrá color a la jornada en la Plaza Mitre. La idea es que vecinos de todas las edades puedan sumarse al recorrido y participar de una actividad pensada especialmente para celebrar la llegada de la nueva estación.

La convocatoria invita a dejar volar la creatividad a la hora de elegir el look. Flores, sombreros, vinchas, accesorios y prendas de colores serán algunas de las alternativas para quienes quieran formar parte del desfile y darle un toque primaveral a la tarde.

Además, la propuesta busca generar un momento de encuentro entre las familias y vecinos que se acerquen a disfrutar de la celebración. De esta manera, el desfile se suma a la música y las distintas actividades previstas para completar una tarde al aire libre en Monte Grande.

Fiesta de la Primavera en Monte Grande. Foto: gentileza El Diario Sur.

Cómo llegar a la Plaza Mitre de Monte Grande

La Plaza Mitre está ubicada en el centro de Monte Grande, sobre la calle Sofía Terrero de Santamarina, a pocas cuadras de la estación de tren.

Para llegar en tren desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar el Ferrocarril Roca, ramal Ezeiza, desde Constitución y bajar en la estación Monte Grande. Desde allí, se puede continuar a pie hasta la plaza.

También se puede acceder en colectivo a través de distintas líneas que circulan por la zona, entre ellas las 164, 306, 394, 435 y 501. Para quienes vayan en auto, el punto puede ubicarse fácilmente en el GPS como Plaza Bartolomé Mitre, Monte Grande.

Otra opción: artesanías en los Bosques de Ezeiza

Para quienes busquen una alternativa distinta, los Bosques de Ezeiza también tendrán actividad durante el domingo. Allí se instalará un Paseo de Artesanos con objetos y productos elaborados de manera artesanal.

Los puestos ofrecerán distintas opciones para quienes quieran comprar un regalo, llevarse algún objeto para la casa o simplemente recorrer la feria mientras disfrutan del entorno natural.

De esta manera, Monte Grande y Ezeiza sumarán propuestas para aprovechar el domingo al aire libre y anticipar el comienzo de la primavera.

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