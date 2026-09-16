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Fiesta del Plantín Floral en Moreno: cuándo es, dónde queda y qué se podrá comprar

Se trata de la edición número 24, que reunirá a floricultores locales y amantes de las plantas en un mismo lugar. Los detalles, aquí.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Fiesta del Plantín Floral
Fiesta del Plantín Floral Foto: Foto: Freepik
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Los amantes de las plantas y la jardinería tendrán una nueva oportunidad para intercambiar conocimientos y recorrer la feria de producción floral local. Estamos hablando de la 24° Fiesta del Plantín Floral, un evento que reunirá durante tres jornadas a productores y floricultores de Moreno.

Esta propuesta incluirá ventas de distintos ejemplares, además de productos y accesorios para quienes buscan renovar el jardín, armar una huerta, sumar nuevas plantas al hogar o adentrarse más en el mundo de la jardinería. Además, habrá actividades para toda la familia, con charlas, talleres, stands informativos, ferias y sorteos.

Feria del Plantín Floral en Moreno Foto: Instagram

Cuándo es la Fiesta del Plantín Floral y qué actividades se podrán hacer

La 24° Fiesta del Plantín Floral se realizará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 10 a 20 horas. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acercarse para conocer la producción de los floricultores morenenses y adquirir plantas y distintos elementos relacionados con la jardinería.

El evento busca poner en valor la producción local y destacar la importancia de Moreno dentro de la actividad florícola. El municipio es reconocido como capital provincial del Plantín Floral. Además, uno de los principales atractivos será la exposición y venta de plantas, flores y plantines. También habrá opciones para quienes necesitan renovar sus espacios verdes o comenzar un proyecto de jardinería desde cero.

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Feria del Plantín Floral en Moreno Foto: Instagram

Entre los productos que se podrán encontrar habrá:

  • Plantas y flores.
  • Plantines florales.
  • Macetas.
  • Tierra y productos para el jardín.
  • Accesorios de jardinería.
  • Elementos para la huerta.

Además de los puestos comerciales, la fiesta contará con charlas, talleres, stands informativos, ferias y sorteos, por lo que la propuesta no estará limitada a la compra de plantas.

Dónde es y cómo llegar a la Fiesta del Plantín Floral

La celebración tendrá lugar en la Plaza Dr. Buján, ubicada en Justo Daract 1541, Paso del Rey, partido de Moreno. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas, por lo que no será necesario adquirir una entrada previamente para participar de las actividades y recorrer los distintos puestos.

Feria del Plantín Floral en Moreno Foto: Instagram

La Fiesta del Plantín Floral se presenta así como una propuesta para conocer el trabajo de los productores locales y, al mismo tiempo, encontrar plantas, flores y artículos para preparar el jardín y la huerta de cara a la primavera.

PrimaveraFestivalMoreno
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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