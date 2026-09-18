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Así será el nuevo mega teatro de Zona Norte: capacidad para 900 personas, tecnología de última generación y shows todo el año

El proyecto demandará una inversión cercana a los 10 millones de dólares y estará orientado a ofrecer una experiencia integral para todo el público. Además de espectáculos y conciertos albergará programas de streaming, radio y televisión.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Así será el nuevo mega teatro de Tortugas Open Mall.
Así será el nuevo mega teatro de Tortugas Open Mall. Foto: Rukan Real Estate
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La oferta cultural y de entretenimiento de la Zona Norte se prepara para dar un importante salto de calidad. En 2027, el predio de Tortugas Open Mall incorporará un nuevo teatro de gran escala que promete convertirse en uno de los espacios escénicos más modernos e importantes del corredor norte bonaerense.

El proyecto demandará una inversión cercana a los 10 millones de dólares y estará orientado a ofrecer una experiencia integral para el público, con infraestructura de última generación, programación permanente y capacidad para albergar espectáculos de diversas disciplinas durante todo el año.

Un teatro para 900 personas que busca revolucionar la oferta cultural de Zona Norte

La futura sala contará con capacidad para 900 espectadores y un escenario diseñado para adaptarse a producciones de distintos formatos y magnitudes. Desde espectáculos de ballet y conciertos sinfónicos hasta grandes musicales, obras teatrales y shows internacionales, el complejo buscará posicionarse como un nuevo polo cultural de referencia.

La futura sala contará con capacidad para 900 espectadores y un escenario diseñado para múltiples producciones. Foto: Unsplash

Además, el espacio cultural incorporará experiencias premium, tecnología de última generación y un diseño flexible que permitirá recibir actividades educativas, congresos, eventos corporativos y producciones audiovisuales.

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La apuesta apunta a mantener una agenda activa durante todo el año, ampliando significativamente las propuestas de entretenimiento disponibles en el corredor norte del Gran Buenos Aires.

Streaming, TV y conciertos: cómo será el espacio multifuncional que abrirá en 2027

Entre sus características más innovadoras, el nuevo teatro estará preparado para albergar programas de streaming, radio y televisión, una tendencia cada vez más presente dentro de la industria del entretenimiento.

El nuevo teatro de Tortugas Open Mall estará preparado para albergar streaming, radio y televisión. Foto: Unsplash

Su versatilidad permitirá recibir desde producciones teatrales tradicionales hasta eventos corporativos, presentaciones musicales de gran escala y contenidos audiovisuales en vivo. Gracias a las dimensiones del escenario y al equipamiento tecnológico previsto, el recinto podrá adaptarse a diferentes formatos sin perder calidad técnica ni experiencia para el público.

La iniciativa es impulsada conjuntamente por Tortugas Open Mall y el productor musical Nicolás Repetto, socio y presidente de Siete Digital SA, junto a su equipo de trabajo.

El productor que trabajó con Michael Bublé y Chayanne estará a cargo de la programación

La programación artística estará bajo la dirección de Repetto, productor con más de tres décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento de América Latina.

A lo largo de su carrera estuvo vinculado a la programación de espectáculos protagonizados por artistas internacionales como Alejandro Sanz, Chayanne, Cristian Castro, David Bisbal, Il Volo, Marc Anthony y Michael Bublé, entre otros.

El nuevo teatro buscará convertirse en uno de los grandes atractivos culturales de la Zona Norte. Foto: Rukan Real Estate

Buscamos que sea una experiencia superadora para posicionarlo como un centro cultural con participación comunitaria, acogedor y vibrante, pensado para eventos, actividades y encuentros creativos. Queremos que las personas que asistan a la enorme variedad de programación inclusiva que tenemos planeada se lleven una experiencia única, vibrante”, expresó Repetto.

Desde Tortugas Open Mall también destacaron el impacto que tendrá la iniciativa en la región. “Estamos felices de generar una nueva oferta integral para el Corredor Norte. Este espacio va a marcar un antes y un después en la zona en términos sociales, tecnológicos y de entretenimiento. Además, nos enorgullece todo el ambiente dinámico que fomentará el intercambio cultural entre el público que asista a la amplia variedad de shows que brindaremos en este nuevo teatro”, señaló Rubén Félix Baccá, director general del centro comercial.

Con una ubicación estratégica, una programación pensada para públicos diversos y tecnología de vanguardia, el nuevo teatro buscará convertirse en uno de los grandes atractivos culturales de la Provincia de Buenos Aires y consolidar a la Zona Norte como un destino cada vez más fuerte para el entretenimiento, la cultura y las experiencias en vivo.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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