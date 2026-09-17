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Las 3 plantas que podés comprar el 21 de septiembre, poner en tu balcón y tener mucho color a fin de año

Cada especie tiene sus colores y cuidados, pero todas pueden transformar el espacio en pocos meses si se eligen bien según la luz y el clima.

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Las 3 plantas que podés comprar el 21 de septiembre, poner en tu balcón y tener mucho color a fin de año.
Las 3 plantas que podés comprar el 21 de septiembre, poner en tu balcón y tener mucho color a fin de año. Foto: Gemini
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Con la llegada de la primavera, muchos buscan sumar color y vida al balcón. Entre las opciones más elegidas para cultivar en macetas y disfrutar de flores durante varios meses, se destacan petunias, geranios y alegrías del hogar. Cada una tiene sus particularidades, pero todas pueden transformar el espacio si se eligen según la luz y el clima del lugar.

Las petunias son conocidas por su variedad de tonos: rosa, violeta, rojo, blanco y combinaciones múltiples. Para lograr una floración abundante, necesitan mucha luz solar, aunque en los días de calor extremo conviene protegerlas del exceso de temperatura. El riego debe ser regular, evitando encharcar el sustrato, y es clave retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones. Lo ideal es comprarlas al inicio de la primavera para aprovechar toda la temporada.

La petunia es una planta muy colorida. Foto: Gemini

Los geranios son un clásico de los balcones argentinos. Sus flores aparecen en racimos y pueden ser rojas, rosas, blancas o violetas. Esta planta requiere mucha luz y un sustrato con buen drenaje, por lo que la maceta debe tener agujeros en la base. Si se le dan las condiciones adecuadas, puede florecer en abundancia durante la primavera y el verano. Al igual que con las petunias, conviene quitar las flores secas para prolongar la floración.

La alegría del hogar (Impatiens) es ideal para balcones que no reciben sol directo todo el día. Sus flores pueden ser rosas, rojas, blancas, violetas o anaranjadas, lo que permite combinar varios ejemplares y lograr un balcón muy colorido. Prefiere la luz abundante pero filtrada, lejos del sol fuerte de las horas centrales. Además, necesita riegos más frecuentes, ya que no tolera que el sustrato se seque por completo.

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Alegría del hogar; plantas. Foto: Pinterest.

Cómo elegir la planta ideal según la luz del balcón

Antes de comprar, es fundamental observar cuántas horas de sol recibe el balcón. Petunias y geranios funcionan mejor en espacios soleados, mientras que la alegría del hogar se adapta a lugares con luz indirecta o sombra parcial.

También es importante elegir macetas con buen drenaje y usar un sustrato adecuado para plantas de flor. El control del riego es clave, sobre todo en los días de calor.

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