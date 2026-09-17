Guía fácil para cuidar las magnolias y prepararlas para la primavera antes del 21 de septiembre

Magnolia, flores. Foto: Unsplash.

Con la llegada del Día de la Primavera, es necesario prestarle especial atención a las plantas y los árboles que comienzan a renovar su aspecto después del invierno. Entre ellos, la magnolia se destaca por sus flores grandes y delicadas, capaces de transformar por completo un jardín.

Una de las variedades más atractivas para los espacios pequeños como jardines o balcones, se trata de la Magnolia stellata, un árbol ornamental de crecimiento relativamente compacto. Su principal atractivo aparece a fines del invierno, cuando sus ramas todavía desnudas se cubren de flores blancas con forma de estrella, antes incluso de que aparezcan las primeras hojas.

Durante la primavera, el objetivo es mantener la planta en buenas condiciones para que sus flores duren lo máximo posible, desarrollar mejor su follaje y prepararse para el siguiente ciclo. Por eso, es importante tener una guía de cuidados que pueden marcar la diferencia importante.

Cómo cuidar las magnolias en primavera Foto: Unsplash.

Dónde ubicar la magnolia durante la primavera

La Magnolia stellata necesita de buena iluminación para crecer correctamente. Lo ideal, es colocarla en un sector del jardín o del balcón que reciba una buena cantidad de horas de luz solar. Sin embargo, conviene protegerla de situaciones extremas, especialmente en lugares donde las temperaturas pueden subir demasiado.

También es importante darle espacio para desarrollarse. Aunque esta especie es más pequeña que otras magnolias, no debe plantarse demasiado cerca de paredes, construcciones u otros árboles que compitan por luz y agua. Durante la primavera, una ubicación luminosa favorece el desarrollo de las nuevas hojas y ayuda a que el ejemplar mantenga una estructura equilibrada.

Cómo regar las magnolias después de la floración

El riego debe adaptarse a las condiciones del suelo y al clima. La tierra necesita conservar cierta humedad, pero sin quedar permanentemente empapada. Durante los periodos con temperaturas más elevadas (donde la flor ya se encuentra en todo su esplendor), es conveniente controlar la humedad del sustrato con mayor frecuencia.

Por este motivo, un riego profundo y espaciado suele ser más beneficioso que pequeñas cantidades de agua aplicadas todos los días. Además, una buena capa de materia orgánica alrededor de la base, sin cubrir directamente el tronco, también puede ayudar a conservar la humedad y proteger las raíces de los cambios bruscos de temperatura.

Plantas de magnolias Foto: Pinterest

Qué hacer con las flores de la magnolia en primavera

Una vez terminada la floración, las flores marchitas pueden retirarse para mantener una apariencia prolija. Sin embargo, no es necesario realizar una poda intensa solamente porque terminó el período de flores.

La Magnolia stellata tiene una estructura naturalmente atractiva, por lo que las intervenciones deben ser moderadas. Si es necesario eliminar una rama seca, dañada o mal ubicada, conviene hacerlo con herramientas limpias y realizando cortes precisos. La primavera también es un buen momento para observar el estado general del árbol y detectar hojas dañadas, ramas secas o signos de estrés antes de que el problema avance.

Plantas de magnolias Foto: Pinterest

El suelo que necesita la Magnolia stellata

El suelo debe tener buen drenaje y suficiente materia orgánica. La magnolia no se lleva bien con los terrenos donde el agua permanece acumulada durante largos períodos, ya que el exceso de humedad puede afectar sus raíces.

Antes de plantar, es recomendable mejorar un suelo demasiado compacto incorporando materia orgánica y asegurando que el agua pueda escurrir correctamente. Durante la primavera, además, se puede incorporar compost maduro alrededor de la planta como aporte de nutrientes. No hace falta excederse con los fertilizantes: un suelo fértil y bien acondicionado suele ser una base suficiente para acompañar el crecimiento.