Hoy en Tucumán, durante la mañana, se espera que el clima sea parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alcanzando los 8.5°C. A lo largo del día, la humedad máxima rondará el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta húmedo y algo pesado. Los vientos soplarán con una velocidad media de 11 km/h, lo cual generará una ligera brisa durante las primeras horas del día. Se recomienda llevar abrigo ligero ya que las temperaturas pueden ser frescas en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso y las temperaturas máximas rondarán los 22.4°C, una condición ideal para salir a disfrutar del aire libre. Durante la noche, continuará la presencia de nubes, pero sin precipitaciones. El nivel de humedad se mantendrá alto, alcanzando un 80%, haciendo que la noche sea templada pero húmeda.

Finalmente, los vientos durante la tarde y noche se mantendrán con una velocidad aproximada de 11 km/h, no generando mayores molestias.