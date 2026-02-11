Hoy en Formosa, el clima se presentará con una mezcla de nubes variadas y momentos de sol. Durante la mañana, la temperatura mínima se estima en 7.9°C, con una humedad máxima del 96%. La velocidad del viento será en promedio de 9 km/h, proporcionando una sensación fresca pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En el transcurso de la tarde y hacia la noche, se esperan condiciones similares con temperaturas que alcanzarán los 20.5°C como máximas. Sin la probabilidad de precipitaciones y acompañado de un cielo parcialmente nuboso, seguirá siendo una jornada tranquila.

Además, vale tener presente los datos astronómicos: el sol hará su aparición a las 07:02 y se ocultará aproximadamente a las 19:29.