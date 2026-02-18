Condiciones del clima en Santa Fe esta mañana

En la mañana del miércoles, el clima en Santa Fe estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 7.9°C. Los vientos soplarán del este noreste a una velocidad media de 22 km/h. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante las primeras horas del día, pero el sol podría hacer algunas apariciones ocasionales a medida que avance la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán ligeramente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, con una humedad relativa del 85%. Los vientos disminuirán en intensidad, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, ofreciendo una brisa agradable para el cierre del día. A pesar de las nubes parciales, no se espera precipitación significativa.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:06, dando a los habitantes de Santa Fe casi 11 horas de luz diurna para disfrutar.