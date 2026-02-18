Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Tiempo local
Condiciones del clima en Santa Fe esta mañana
En la mañana del miércoles, el clima en Santa Fe estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 7.9°C. Los vientos soplarán del este noreste a una velocidad media de 22 km/h. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante las primeras horas del día, pero el sol podría hacer algunas apariciones ocasionales a medida que avance la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán ligeramente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, con una humedad relativa del 85%. Los vientos disminuirán en intensidad, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, ofreciendo una brisa agradable para el cierre del día. A pesar de las nubes parciales, no se espera precipitación significativa.
Observaciones astronómicas
El sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:06, dando a los habitantes de Santa Fe casi 11 horas de luz diurna para disfrutar.