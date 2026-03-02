Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 2 de marzo de 2026
Pronóstico Diario
Clima en Buenos Aires para el lunes 2 de marzo de 2026
Durante la mañana de este lunes, Buenos Aires experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas que irán de 5.6°C a 15.7°C. Las condiciones serán propicias para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde y noche de hoy, el cielo de Buenos Aires continuará en su mayoría nuboso. Las temperaturas disminuirán ligeramente, manteniéndose entre 5.6°C y 15.7°C. La ausencia de precipitaciones importantes hará que el clima sea ideal para quienes deseen salir, ya sea para una caminata o alguna actividad al aire libre.
Observaciones astronómicas
Para los apasionados de la astronomía, el lunes 2 de marzo de 2026 ofrecerá una oportunidad para observar el amanecer y el anochecer. El sol saldrá a las 08:05 AM y se pondrá a las 06:57 PM, proporcionando un día con una duración total de luz solar de aproximadamente 10 horas y 52 minutos. Sugerimos llevar una cámara para capturar estos momentos.