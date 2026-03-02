Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Durante la mañana en la Ciudad De Buenos Aires, se prevé un clima parcialmente nuboso. La temperatura tendrá una mínima de 8.6°C y podría llegar a los 16°C a medida que avance la jornada. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, lo cual aportará una sensación leve de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas continuarán en su rango máximal de 16°C, y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 12 km/h. Es de esperar que esta situación se mantenga hasta entrada la noche.

Consejo: Es recomendable llevar un abrigo ligero si va a estar en exteriores durante la mañana, ya que las temperaturas pueden ser frescas al inicio del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Este será un día perfecto para planificar actividades al aire libre antes de que caiga la noche.