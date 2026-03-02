Hoy en Jujuy amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en el rango de 4.2°C como mínima y se prevé que alcancen un máximo de 18.4°C. No se espera precipitación en forma de lluvia ni de nieve durante la mañana, proporcionando un inicio de día estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya para la tarde y noche, el clima continuará con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán siendo agradables, manteniéndose dentro del rango previsto sin precipitaciones. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 10 km/h, asegurando que no se presenten ruidos fuertes por ráfagas molestas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Se recomienda llevar abrigo ligero a media tarde ya que las temperaturas mínimas estarán en torno a los 4.2°C. A menudo, los días parcialmente nubosos no necesitan protección solar extrema, sin embargo, siempre es bueno protegerse ligeramente del sol con una gorra o gafas de sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

Hoy en Jujuy el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, permitiendo un día de aproximadamente 10 horas y 40 minutos de luz solar.