Hoy en Mendoza, el clima presentará una jornada con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una temperatura mínima de 6.6°C, y la máxima por la tarde alcanzará los 17.5°C. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que la jornada se mantendrá seca. Se registrará un nivel de humedad alrededor del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el clima continuará estable, con cielos parcialmente nublados. Los vientos se mantendrán con una velocidad máxima de 13 km/h, ofreciendo una brisa moderada a lo largo del día. No se esperan cambios significativos en el clima, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Recomendamos mantener la hidratación y usar protección solar, ya que a pesar de la cobertura nubosa, la radiación UV puede estar presente. Llevar una chaqueta liviana en las primeras horas del día puede ser oportuno debido a las bajas temperaturas matutinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 2 de marzo de 2026

El amanecer en Mendoza está programado para las 08:05 y el atardecer para las 18:35. Estas horas permiten disfrutar de un día largo y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.