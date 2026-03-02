Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el clima presentará cielos parcialmente nubosos con pequeñas variaciones a lo largo del día. Las temperaturas bajas se moverán en torno a los 3.4°C, mientras que la máxima alcanzará los 7.3°C. La velocidad del viento durante la mañana será moderada, con una media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y al anochecer, el clima se mantendrá estable, sin precipitaciones significativas debido a un total de lluvia esperada de tan solo 0 mm. Los vientos seguirán soplando, pero aumentarán ligeramente, alcanzando ráfagas de 47 km/h, aportando frescura a la atmósfera.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Recomendamos llevar un abrigo si planifica actividades al aire libre debido a las bajas temperaturas y evitar el uso de sombrillas por los vientos fuertes. Además, es un buen día para disfrutar de actividades bajo techo en lugares cálidos.