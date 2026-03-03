Pronóstico matutino para Buenos Aires

Este martes comienza en Buenos Aires con un clima que se caracteriza por ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de los 5.6°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. Se recomienda a los habitantes salir abrigados y disfrutar del aire matutino con cautela. Clima durante la mañana será ideal para actividades al aire libre, siempre considerando el frescor matutino.

La humedad registra un máximo de 92%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para las horas de la tarde y la noche, Buenos Aires continuará con cielos parcialmente nubosos. Durante este periodo, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. Es un clima propicio para reunirse al aire libre pero llevando abrigo. Los vientos provenientes del sur, con una velocidad alcanzando hasta 10 km/h, brindarán un alivio y frescura adicionales en este día mayormente seco. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el aire fresco seguirá presente.