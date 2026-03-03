Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 3 de marzo de 2026
Clima hoy
Pronóstico matutino para Buenos Aires
Este martes comienza en Buenos Aires con un clima que se caracteriza por ser parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de los 5.6°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. Se recomienda a los habitantes salir abrigados y disfrutar del aire matutino con cautela. Clima durante la mañana será ideal para actividades al aire libre, siempre considerando el frescor matutino.
La humedad registra un máximo de 92%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para las horas de la tarde y la noche, Buenos Aires continuará con cielos parcialmente nubosos. Durante este periodo, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. Es un clima propicio para reunirse al aire libre pero llevando abrigo. Los vientos provenientes del sur, con una velocidad alcanzando hasta 10 km/h, brindarán un alivio y frescura adicionales en este día mayormente seco. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el aire fresco seguirá presente.