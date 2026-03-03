En Catamarca, el clima de la mañana se presentará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima registrada será de 6.4°C, presentando un ambiente fresco a primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, por lo cual los paraguas podrán quedarse en casa. Los vientos estarán presentes alcanzando velocidades máximas de 10 km/h, lo que generará una sensación térmica algo más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, Catamarca experimentará un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 23.7°C. Aunque el cielo seguirá parcialmente cubierto, no se prevén lluvias, por lo que se establece un contexto ideal para actividades al aire libre. El viento se mantendrá con una velocidad moderada, sin superar los 16 km/h.

Observaciones astronómicas

En cuanto al ciclo solar, se espera que el sol salga a las 08:12 hs y se ponga a las 18:33 hs. Este intervalo permitirá, a lo largo del día, disfrutar de casi diez horas y media de luz diurna.